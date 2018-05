Cinema è Cultura, la mostra/evento che si autofinanzia senza accedere a fondi pubblici

By

Cinema é Cultura, è la mostra/evento finanziata da privati e associazioni, che si terrà dal 1 agosto al 9 settembre 2018 a Montesilvano in provincia di Pescara, presso il Pala Dean Martin.

La prima particolarità che balza agli occhi, è il fatto che la mostra/evento NON ha richiesto alcun contributo economico al Comune di Montesilvano o ad altri enti, evitando così di far ricadere il costo di circa 142mila euro sul pubblico, come si evince anche dalla delibera 125.

Il progetto è finalizzato a diffondere la cultura del cinema ed anche della musica, nelle molteplici forme ed alla socializzazione tra la popolazione sia locale che turistica; al fine di valorizzare anche il contesto locale con uno sguardo sia alle realtà abruzzesi, sia alle realtà italiane, sia ad una possibile “proiezione” a carattere internazionale.

Per tutto il mese di agosto, il Pala Dean Martin diventerà una cittadella dedicata al mondo del cinema, della musica e del teatro, a tutto tondo, con proiezioni, incontri con illustri artisti, rassegne cinematografiche, spettacoli e concerti.

Nell’ambito del progetto verranno inoltre conferiti premi per il cinema a David Orlandelli, Gianni Macchia, Pino Ammendola attore e doppiatore; alla memoria all’indimenticabile Totò. Il premio verrà ritirato da Elena de Curtis. Il premio al Teatro verrà consegnato alla brava e giovane Salomè da Silva e quello alla musica al montesilvanese Piero Mazzocchetti.

Per la musica si svolgeranno concerti con artisti del calibro del maestro Héctor Ulises Passarella, di cantautori quali Bobo Rondelli, Max Manfredi, Federico Sirianni, Gang. Per il teatro ci sarà la presenza di Paolo Rossi e del poeta Vincenzo Costantino Cinaski. Il calendario è in continuo aggiornamento.

Per maggiori info http://museodelcinema.org