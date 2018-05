Organico Ridotto propone canzoni in lingua abruzzese, indaga, rielabora e rilegge la tradizione popolare per avere come risultante una nuova proposta di folklore. Il progetto ha l’ambizione di ricollegare quel tessuto in via di estinzione rappresentato dal rapporto tra memoria popolare e collettività.

Organico Ridotto proposes songs in language from Abruzzo, investigating, revising and promoting the popular tradition with contemporary sounds in an actual view of the world. The project has the ambition to reconnect the endangered world represented by the ratio of popular memory and community.

Publications:

Maria Nicola (2016), single/videoclip Beduino Latino (2017) single/videoclip Lurrè (2017) single/videoclip

On Radio/TV:

RaiRadio1

WDR Cosmo Radio Colonia Antenne Dusseldorf

Rete8 TV network Radio Studio54 RadioIrene

Radio Worldwide