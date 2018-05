Cranchi nasce nel 2010 dall’incontro tra Massimiliano Cranchi e Marco Degli Esposti. Un progetto artistico che vede al centro un cantautore, aperto però a contributi e collaborazioni dei diversi musicisti che da anni lo accompagnano e che costituiscono una realtà affiatata e consolidata, come una vera band. Negli anni la musica è stata proposta in concerto nelle formule più disparate, dal semplice set acustico chitarra e voce al trio con la presenza del violino fino ad arrivare alla band di otto elementi per gli spettacoli teatrali. Il luogo di origine è la provincia più profonda, lungo le rive del Po, dove, si incontrano Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. “È canzone d’autore che sa di pianura e di fiume, di gente che vede le montagne ma non le ha mai scalate, che sente il profumo del mare ma non lo ha mai navigato” come ama definire lo stesso Cranchi, ma, nonostante la forza delle radici, c’è molto altro. Il primo cd, autoprodotto, “Caramelle Cinesi” esce nel Febbraio del 2011. Un lavoro intimo e riflessivo sul tema dell’amore e del viaggio mentre nel 2012 viene pubblicato “Volevamo Uccidere Il Re” (In The Bottle Records), composto e arrangiato da Massimiliano Cranchi insieme a Marco Degli Esposti con la partecipazione di Federico Maio (batteria) e Simone Castaldelli (basso). Nel disco troviamo “Ho Lasciato Il Tuo Amore” che nel 2016 è entrata nella colonna sonora del film “I Cormorani” di Fabio Bobbio. I Cranchi sono stati ospiti della serata finale del premio Tenco 2013. A Febbraio 2015 esce il terzo disco della banda: “Non Canto Per Cantare”, pubblicato da In The Bottle Records e New Model Label, con distribuzione Audioglobe. L’album è un concept ispirato e dedicato a Victor Jara, cantautore cileno e alle vicende che hanno portato alla dittatura nel paese sudamericano. Si tratta di un album politico ma allo stesso tempo di un album poetico, in bilico tra due anime. Il disco è stato accompagnato da un tour di oltre 50 date che ha portato Cranchi ad esibirsi anche in Cile. Tra un concerto e l’altro Cranchi e la sua banda vivono sulle rive del Po. Da quel disco è tratta anche “Eroe Borghese”, dedicata alla figura di Giorgio Ambrosoli che ha ricevuto un riconoscimento per “Musica Contro Le Mafie”. “Spiegazioni Improbabili” è il quarto lavoro ufficiale, pubblicato nel 2017 anche questo promosso in tour in tutta Italia, da teatri a circoli, feste di piazza, spesso chiamati da associazioni come Emergency o Libera. Cranchi è stato citato nel docufilm “La Canzone D’Autore Secondo Enrico De Angelis” come una tra le più grandi promesse di questa scena italiana, insieme a nomi come Brunori SAS e Mannarino.Tra un concerto e l’altro Cranchi e la sua banda vivono sulle rive del Po.