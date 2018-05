Il repertorio del Duo Di Bucchianico – Piovano (oboe e pianoforte) è molto ampio ed abbraccia diversi stili ed epoche, dal primo ottocento fino alle più avanzate espressioni della musica contemporanea, Il programma viene affrontato di volta in volta con tematiche e progetti che coinvolgono le specifiche abilità dei singoli partner, presentando programmi inediti o di repertorio, caratterizzati da una comune ricerca del fraseggio e dalla gioia di fare musica insieme.

Claudio Di Bucchianico ( Oboe e Corno Inglese )

Si è diplomato brillantemente in oboe presso il Conservatorio di Pescara. Si è perfezionato con il M° C.Romano, con il M° P.Borgonovo e con il M° B.Incagnoli con il quale ha conseguito il diploma al corso triennale di alto perfezionamento presso l’Accademia Musicale Pescarese. Svolge attività concertistica in varie formazioni, dal trio di fiati, al concerto solistico con gli archi, dal duo con il pianoforte all’ottetto. Dall’82 all’88 ha svolto corsi di formazione orchestrale presso l’associazione amici della musica “F.Fenaroli” di Lanciano con K.Martin, M.Andreae, J.Shintani, W.Humburg, T.Ungar, A.Bacchelli. Ha suonato sia in Italia che all’estero collaborando con D.Renzetti, M.Larrieu, A.Pay, ecc.. Ha tenuto concerti da solista con i Filarmonici Aquilani, il Petruzzelli di Bari, i ”Solisti Aquilani”, assoc. “Barattelli” e ed è 1° Oboe nell’orchestra dell’Accademia Musicale Pescarese da anni. Ha svolto tourneès in Germania,Danimarca, Canada,Venezuela, Stati Uniti, Canada e Cina.

Con i “ FIATI ITALIANI ” ha suonato in Italia e all’estero ( Australia, Svizzera, Inghilterra,Canada, Spagna,) ed ha collaboro con i solisti della Scala, con i quali ha inciso un C.D. Con i Fiati Italiani, ha inciso per la “IKTIUS” di Milano, per la rivista trimestrale “ D’ABRUZZO” e ha iniziato la registrazione di 6 C.D. per “Mondo Musica” di Monaco di Baviera ( Anteprima Mondiale dei 6 ottetti di DRUSCHETZKY).Con i “ solisti d’Abruzzo ” per R.A.I 3 ha inciso per la Spray Record.

Ha insegnato Oboe presso i conservatori di Campobasso , Pescara, Salerno, Parma, Benevento, nell’ istituto pareggiato di Teramo e Ancona. Attualmente è docente di ruolo presso l’Istituto Statale di Musica di Teramo.