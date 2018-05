Marco Fumo è considerato uno dei migliori interpreti del repertorio pianistico Africano-Americano. Dopo una prima parte di carriera nella musica classica, dove ha raccolto anche molte soddisfazioni, ha cominciato ad occuparsi di Ragtime agli inizi degli anni ottanta per poi analizzare attentamente le origini di questo genere pianistico e le influenze che ha avuto sul periodo successivo, realizzando così un repertorio che abbraccia circa un secolo di letteratura: dalle Danze Cubane di Saumell, Gottschalk e Cervantes no a Gershwin e Duke Ellington, attraverso vari compositori di Ragtime e di Stride Piano quali Joplin, Scott, Lamb, Matthews, Morton,Waller,Johnson, Jackson, Smith e tanti altri. Si è occupato con curiosità anche della musica da film, avendo avuto l’opportunità di collaborare professionalmente con Nino Rota ed Ennio Morricone, con il quale ha avuto la fortuna di lavorare per circa un decennio. Ha tenuto concerti in tutte le più importanti città italiane, in molti paesi Europei e negli Stati Uniti, prendendo parte a prestigiose stagioni e festivals sia di musica classica che di musica jazz. Ha suonato sotto la direzione di N.Rota, D.Renzetti, N.Samale, G.Gaslini, E.Morricone, G.Schuller, E.Intra,B.Tommasoe tenuto a battesimo prime esecuzioni di brani a lui dedicati da Rota,Chailly,Gentilucci, Canino, Morricone, Di Bari. Ha inciso per la RAI, la RSI, la RadioVaticanae per le case discograche Pentaphon, Edi-Pan, Fonit-Cetra, Dynamic, Soul Note e OnClassical. Per quanto riguarda l’attività didattica, ha insegnato Pianoforte neiConservatori di Matera, Bari, Pescara, Udine e CastelfrancoVeneto,dove ha concluso un’importante esperienza, unica in Italia ed in Europa, di un Biennio sperimentale di specializzazione in Letteratura Pianistica Afro-Americana; per alcuni anni inoltre ha insegnato ai Civici Corsi di Jazz di Milano presso l’Accademia Internazionale delle Arti e tiene seminari e corsi in varie sedi. Ha spesso collaborato e collabora con musicologi e giornalisti quali M.Piras, S.Zenni, R.Scivales, M.Franco,F.Fayenz.

Negli ultimi anni ha suonato in duo pianistico con Hugo Aisemberg, Kenny Barron, Enrico Pieranunzi.

Marco Fumo is considered to be one of the best interpreters of Afro-American piano repertoire. Aer a satisfying initial career in classical music, Marco carefully studied early Ragtime, analyzing the origins of and inuences on early Ragtime piano. The result is a repertoire that embraces a century of literature from the Cuban Dances of Saumell, Gottschalk and Cervantes up through Gershwin and Duke Ellington, including composers of Ragtime and Stride Piano such as Joplin, Scott, Lamb, Matthews, Morton, Waller, Johnson, Jackson, Smith, and many others. Marco has also studied and been involve in lm music composition: he professionally collaborated with Nino Rota and Ennio Morricone for over a decade. Marco Fumo has performed in all major Italian cities and in many major cities through Europe and the US. He has taken part in prestigious festivals of classical and jazz music. Moreover, Marco has played under the baton of N.Rota, D.Renzetti, N.Samale, G.Gaslini, E.Morricone, G.Schuller, E.Intra and B.Tommaso. He has given première performances of pieces dedicated to him by Rota, Chailly, Gentilucci, Canino, Morricone and Di Bari. Marco has recorded for RAI, RSI and Radio Vatican, as well as the Pentaphon, Edi-Pan, Fonit-Cetra, Dynamic and Soul Note labels. Marco Fumo has taught piano in many conservatories: Matera, Bari, Pescara, Udine and Castelfranco Veneto. At Castelfranco, he concluded a very important experience: a Biennium of specialization in Afro-American Piano Literature. He has also taught Civics Courses of Jazz in Milan for many years through the International Academy of the Arts. He holds seminars and courses in several cities. He has frequently collaborated with researchers and journalists such as M.Piras, S.Zenni, R.Scivales, M.Franco and F.Fayenz. During the last few years has played in piano duet with Hugo Aisemberg, Kenny Barron and Enrico Pieranunzi.