Michelangelo Arizzi nasce a Roma nel 1955 dove anche lavora, frequenta la scuola di arti ornamentali e un corso di fotografia e cinematografia. Inizia la sua attività artistica creando un movimento insieme ad altri tre artisti chiamato “Interazione” con cui espone quadri di pittura in varie gallerie di via Margutta. Poi inizia ad occuparsi di fotografia in vari campi tra cui il fotomontaggio satirico: collabora con le riviste Il Male, La Peste e Frigidaire. Espone a Palazzo Braschi nella mostra internazionale Fantasmagorie, La Chiave, Foto Roma Show e alla mostra Erotica 93 di Bologna. Pubblica nel 96 una monografia sulla rivista Blue con prefazione di Gian Piero Mughini. Nel frattempo lavora nel settore Moda-Beauty e ritrattistica, nonché nel settore pubblicitario. Lavora anche a Milano nella moda e a Torino producendo un calendario di prototipi auto per la Pioneer. Pubblica su varie riviste di settimanali di attualità, espone recentemente ad alcune collettive come Natrix, A spina di Pesce, Gallo di Cuori, I Colori dell’Anima, all’ Officina d’ Arte, alla mostra Adrenalina 2012, al Premio Spoleto 2013, all’Atelier Montez, una personale all’Aleph e una all’Elettronic Art Caffè, e una mostra personale a Calcata(VT) con il titolo Cronache della Visione. Scrive recensioni per una rivista di cinema, teatro e attualità Il Profumo della Dolce Vita. Pubblica all’inizio del 2015 un libro di fotografia a titolo Cronache dal Presente. Dal 2016 inizia una produzione come regista con i corti Il Sapore del Cielo (2016), Amor Night (2017), Crocodile’s Smile –The Silent of The Mind (2017), Delitto Imperfetto (2017), Il Tutto nel Nulla (2017).

Michelangelo Arizzi è in mostra dal 1 agosto al 9 settembre presso “Cinema è Cultura” – Pala Dean Martin (Montesilvano)