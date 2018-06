By

Roberto Passarella nasce a Jesi (AN) nel 1989. Inizia a studiare il bandoneón sotto la guida del padre, Héctor Ulises Passarella, all’età di 11 anni. Dal 2007 fa parte nel complesso musicale del padre e si è esibito in vari luoghi tra cui i più importanti sono l’Auditorium

“Parco della Musica” e il Teatro Marcello di Roma, Auditorium di Istanbul, Festival Musicale di Bodrum (Turchia), il Teatro Lauro Rossi di Macerata, sala della Prefettura di Pesaro, Festival Musicale di Chieti. Nel 2008 ha composto l’Oratorio Musicale “Caravaggio: La Forma delle Ombre ” dedicata al grande pittore col testo di Matteo Ricucci, ed ha diretto la sua opera nel Festival Musicale di San Ginesio.

Nel 2014 ha eseguito, come bandoneonista e direttore, la prima assoluta della sua opera “Messa Qoelet” nel Palazzo della Cancelleria Vaticana (Sala del Vasari), con il Patrocinio dell’Ambasciata dell’Uruguay presso la Santa Sede, in Omaggio a Papa Francesco e a J.G.Artigas. Questa sua composizione è stata successivamente trasmessa dalla Radio Vaticana.

Nel 2015 ha eseguito suoi arrangiamenti di Tanghi famosi con la “Mitteleuropa Orchestra“, diretta dal M° Giovanni Pacor.

Ha partecipato all’esecuzione, in qualità di bandoneón solista, della colonna sonora, composta da Stefano Lentini, per la miniserie RAI “Tango per la Libertà”, diretta da Alberto Negrin.

In duo con suo padre, si è esibito in Cina, Taiwan (Shanghai, Wuxi e Taipei Concert Hall) e presso l’Abu Dhabi Festival (Arts Center New York Univeristy).

Nel 2017 il suo Album “El Nuevo Tango Sinfonico”, per bandoneón e Orchestra Sinfonica, è pubblicato dall’etichetta statunitense Centaur Records.

Recentemente ha partecipato alla composizione e all’esecuzione delle musiche per il Documentario “La voce di Fantozzi”, diretto da Mario Sesti.

Istruzione

DIPLOMA DI COMPOSIZIONE (vecchio ordinamento) – Conservatorio “Rossini” di Pesaro

LAUREA IN FILOSOFIA – Università di Macerata – Tesi: “Filosofia della musica: da ”Theodor W.

Adorno a Glenn Gould”

II INTERNATIONAL CONDUCTORS MASTERCLASS “EL ESCORIAL” – Maestro: Jorma Panula