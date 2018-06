“Cinema è Cultura”: Pino & gli Anticorpi, premio per la comicità

Premio: 2018 “Cinema è Cultura” per la comicità

PER LA CAPACITÀ DI AVER CREATO in modo efficace molteplici personaggi, INTERPRETATI CON SPONTANEITÀ E NON COMUNE IRONIA

Pino & Gli Anticorpi è un gruppo comico sardo attivo dal 1994.

L’attuale formazione è un duo composto dai fratelli Michele Manca (26-09-1975) e Stefano Manca (28-08-1972), infatti il “Pino” del nome si riferisce ad un personaggio del loro spettacolo (“Pino La Lavatrice”).

Dagli esordi ad oggi il gruppo ha condotto una intensa attività di spettacolo nelle piazze di tutta Italia (locali, teatri, piazze e partecipazioni a programmi televisivi), facendo anche delle apparizioni all’estero.

Nello specifico:

1998 – Portano in scena nel circuito provinciale di Sassari lo spettacolo “Banana Blues, il rigore non c’era” e vincono il premio “Doria” (Valledoria – SS) per la miglior produzione comica sarda dell’anno.

1999 – Vincitori del “premio simpatia” al “Festival Crepapelle” (Quartu S. Elena – CA), portano in scena lo spettacolo “XXX Cabaret” nei teatri e nelle piazze della Sardegna, realizzano per l’emittente “Telegi” di Sassari il programma comico “Raccolta Differenziata” (20 puntate da 30’).

2000 – Michele e Stefano portano in scena, limitatamente alle piazze sarde, “Tressardi ommu – eau de cabaret”, un estratto del quale viene rappresentato a spezzoni nel programma tv “Zelig – Facciamo cabaret” (Italia 1) dal trio comico “Tressardi”.

2001 – Partecipano al programma “Scherzi a parte” su Canale 5 (Michele a ben 7 puntate) e frequentano il primo anno della “Ecòle Philippe Gaulier” di Londra (che solo Michele porta a termine); Realizzano il programma “Fabedda Tricolore” (10 puntate da 7’ girate a Londra e mandate in onda da “Cinque Stelle Sardegna” all’interno del programma “Il Rompiscatole”). Portano in scena in Sardegna “Il Canto del Muto” e compiono un primo sperimentale tour Italiano con lo spettacolo “XXX Cabaret”.

2002 – Il gruppo partecipa alle riprese per il programma “Scherzi a parte”, Michele frequenta il secondo anno della “Ecòle Philippe Gaulier” trasferitasi a Parigi e partecipa allo spettacolo “Much Ado about Shakespeare”, prodotto dalla compagnia internazionale Babel’s Tower con esordio a Parigi. Esce, in 1000 copie distribuite nelle edicole della provincia di Sassari, la videocassetta “XXX Cabaret”, contenente l’omonimo spettacolo registrato a Sassari nell’agosto 2001.

2003/’04 – Partecipano al laboratorio di cabaret “Riderè Zelig” di Reggio Emilia; vanno in onda le riprese effettuate per il programma “Scherzi a parte” ed. 2003 con replica nel 2004, portano in scena lo spettacolo “10 anni di disoccupazione” ed in tour “Live in Tokyo”, Stefano è coautore del monologo comico “Allergico alle fragole” di e con Bruno Nataloni.

2004/’05 – Stefano partecipa al 2° anno del laboratorio di cabaret “Zelig Relab” di Reggio Emilia, compiono il consueto tour estivo con lo spettacolo “Pino & gli Anticorpi LIVE!”, vanno in onda le riprese effettuate per l’edizione 2005 di “Scherzi a parte”. Inoltre partecipano alla quarta ed. del programma tv “Colorado Cafè Live!” (Italia 1).

2006 – Partecipano alla quinta ed. del programma tv “Colorado Cafè Live!” (Italia 1), sono in tour con lo spettacolo “Fate la Murra, non fate la Guerra!” da Aprile a dicembre nelle piazze sarde ed italiane. Michele frequenta la Bont’s International Clownschool di Ibiza, Stefano è coautore del monologo comico “Chiedo la parola” di e con Bruno Nataloni.

2007 – Partecipano alla sesta edizione del programma tv “Colorado” (Italia 1). Compiono un tour estivo con lo spettacolo “Collection VOL. 2” da Aprile a Ottobre nelle piazze sarde ed italiane. Michele frequenta il terzo anno della “Ecòle Philippe Gaulier” di Parigi come assistente all’insegnamento. Esce il Dvd “Pino & gli Anticorpi Collection Vol. 2” contenente lo spettacolo registrato a gennaio al teatro Olimpia di Porto Torres (SS).

2008 – Partecipano alla settima edizione del programma tv “Colorado” (Italia 1), “Ottovolante” (Rai Radio 2), “Comicità on tour” (Comedy Central) e come ospiti a “Buona Domenica” (Canale 5) e “Candid Camera” (Italia 1). Frequentano il “Gaulier’ s Clown Workshop”, portano in tour il nuovo spettacolo teatrale intitolato “Fronte/Retro”, Michele frequenta anche il primo anno della Scuola internazionale di cinema e televisione NUCT.

2009 – Partecipano alla ottava edizione del programma tv “Colorado” (Italia 1)… …ma non alla successiva, infatti dopo il tour estivo che li ha visti in giro per le piazze di mezza Italia, decidono di saltare la partecipazione a quella autunnale per iniziare un “anno sabbatico” di studio e preparazione di nuovi progetti. Riprendono la frequenza dell’Ecòle Philippe Gaulier a Parigi.

2010 – Nuovi workshop all’Ecòle Philippe Gaulier di Parigi. In primavera ed in estate compiono due tranche del tour italiano e nel frattempo sono ospiti del programma “Sketch Up” per Disney Channel, protagonisti di “Reboiled – 5 spettacoli diversi con gli stessi 3 deficienti”, in programmazione da ottobre a dicembre al teatro Excelsior di Reggello (FI) e il loro spettacolo “Collection vol. 2” va in onda nel programma “Palco, doppio palco e contropalcotto” su Comedy Central.

2011 – Dopo il tour estivo tornano a “Colorado” (undicesima edizione) proponendo le loro nuove produzioni.

2012 – Tour nazionale dello spettacolo “Reboiled”, varano “Babbudoiu Channel” su YouTube e sono tra i protagonisti del programma tv “StoClassico”, su Italia 1. Durante l’estate partecipano ai seminari “Clown and Pina Bausch”, “Clown and music” e “Clown Creator” sotto la guida di Eric De Bont a Sassari. Esce, come allegato a La Nuova Sardegna, la trilogia di DVD “Antologia”.

2013 – In Marzo partecipano al laboratorio “Clown Creator” organizzato da Eric De Bont a Ibiza, presentando le loro creazioni in uno spettacolo finale al teatro auditorium di Puig D’en Valls. D’estate compiono il consueto tour con lo spettacolo “Reboiled” e partecipano ai seminari “Clown” e “Buffoni” di Eric De Bont.

Con lo stesso insegnante-regista Stefano partecipa allo spettacolo “Open Class”, andato in scena a ottobre a Barcellona. In autunno Michele termina il ciclo di workshop, nei quali insegna recitazione a Sassari, dal titolo “Scopri il tuo personaggio”, dopo avere recitato nel film “Fuga di Cervelli” di Paolo Ruffini.

2014 – Di nuovo in tv per la 15a edizione di “Colorado”, Stefano esordisce col suo primo libro dal titolo “Non esiste solo la cinghia”, edito dalla DeAgostini; il tour estivo celebra i loro primi 20 anni di attività, l’ultimo in formazione trio. Michele frequenta il workshop sul Vaudeville alla Ecòle Philippe Gaulier.

2015 – Di nuovo a “Colorado” (16a e 17a edizione), ma stavolta in versione duo, ospiti nel programma TV “Stasera tutto è possibile” (Rai Due), tour estivo con lo spettacolo “L’Erba Voglio”.

2016 – Ospiti della 66a edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo e di Domenica in, in aprile esce il loro primo film: “Bianco di Babbudoiu”.

Attualmente in tour…

Lo spettacolo di Pino & Gli Anticorpi è un susseguirsi di personaggi demenziali che attraversano i diversi generi comici, dal monologo allo sketch passando per la parodia. Una comicità dall’accento sardo, ma in italiano!