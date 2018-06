Una delle serie tv americane più apprezzate e controverse del 2017 è 13 Reasons Why – Tredici, produzione americana tratta dal romanzo 13 dello scrittore Jay Asher. La storia si sviluppa intorno al suicidio di una liceale, Hannah Baker, la quale lascia come spiegazione dell’estremo gesto sette audio cassette in cui la ragazza spiega i tredici motivi che l’hanno spinta a uccidersi, tra i quali c’è anche Clay, il compagno di classe che ritrova il pacco contenente le cassette. Per capire il suo ruolo all’interno della storia della giovane suicida, Clay ascolta il materiale audio, rischiando di scoprire uno sconvolgente segreto che coinvolge non solo Hannah ma anche alcuni compagni di scuola. La serie è stata molto acclamata dalla critica, soprattutto per la brillante interpretazione degli attori, pur non risultando esente da critiche per l’approccio utilizzato nel trattate temi delicati come il suicidio, la violenza sessuale e il bullismo.

Genere: Drammatico, Mistero

Cast: Katherine Langford, Dylan Minnette, Joseph C. Phillips, Christian Navarro, Alisha Boe, Justin Prentice, Brandon Flynn, Miles Heizer

Stagioni disponibili: 1