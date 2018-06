Valeria, fotografa provvisoriamente impiegata nell’agenzia investigativa del padre, si trova per errore a pedinare la persona sbagliata e scopre che la compagna di Francesco lo tradisce. Quando lui lo scopre però, è lei che lo lascia. Francesco piomba in depressione e Valeria viene assalita dai sensi di colpa. Irene fa un appello in tv denunciando la scomparsa di suo marito Alberto. L’uomo, ripescato in mare aperto, viene rintracciato in un ospedale dov’è ricoverato, sta bene ma ha perso completamente la memoria. Quando Irene raggiunge il marito, trova un’amara sorpresa: un’altra moglie tunisina è già al suo capezzale. Ezio e Linda sono una coppia molto affiatata, nonostante l’insolito mestiere di lei: Linda infatti è un’acclamata pornostar ed lui non ne è affatto geloso. Ma la questione cambia quando comincia a sospettare che tra Linda e il suo collega di set ci sia qualcosa di più.

Titolo originale: Tu mi nascondi qualcosa

Durata: 87′

Regia: Giuseppe Lo Console

Cast: Giuseppe Battiston, Sarah Felberbaum, Rocco Papaleo, Rocio Munoz Morales, Olga Rossi, Alessandro Tiberi, Stella Egitto, Jonis Bashir

Produzione: Lime Film

Distribuzione: Eagle Pictures