Un gruppo di ragazzi della “roma bene” organizza un week-end “selvaggio” allo scopo di passare due giorni in mezzo alla natura… Molti di loro non si conoscono ancora bene, ognuno di loro ha uno scopo ben preciso per staccare un po’ dalla città e dalla routine quotidiana. Sono bei ragazzi, apparentemente felici e soddisfatti della loro vita ma… Tutto nasce da una scommessa dei due leader del gruppo: Daniel e Luca, in palio la bella Cubana Karhrina… Gli altri sono, la coppia omosessuale formata da Desirée e Sophie, è quella formata da Alice, una ragazza sognatrice, legata alla natura, al vento e a mondi lontani e Manuel, pratico preciso, ex boy-scout follemente innamorato della sua giovane compagna… Ma niente è come sembra, la realtà non è mai quella che appare e le persone non vivono in eterno in un immobilità ne fisica né tantomeno caratteriale… Spesso indossano maschere che la società gli impone o che semplicemente ritengono conveniente , spesso c’è bisogno di qualcosa di forte per lasciar cadere queste maschere e rivelare veramente la propria anima… Talvolta più fragile ma più bella di quella mostrata fino a quel momento… Un film che attraversa i generi, difficile da definire: commedia, thriller, drammatico, psicologico, sentimentale, sociale… Interpretato da 7 giovani e bravi attori che pur nei tanti cambiamenti e situazioni non hanno mai perso il profilo evolutivo del loro personaggio ma l’hanno semplicemente accompagnato nel percorso della loro vita che cambia… In due giorni… Ma chi può affermare con certezza che due giorni siano pochi rispetto ad una vita…? Tutto dipende da ciò che accadrà in quei due giorni… Ciò che non è accaduto in una vita… Può accadere in un attimo…

Titolo originale: Le Grida del Silenzio

Durata: 90′

Regia: Alessandra Carlesi

Sito ufficiale: www.legridadelsilenzio.it

Cast: Alice Bellagamba, Luca Avallone, Manuela Zero, Roberto Calabrese, Ana Cruz, Martina Carletti, Luca Molinari, Beppe Convertini, Alessandra Carlesi, Giuseppe Milazzo Andreani, Gegia, Ivan Castiglione, Cosetta Turco, Massimiliano Buzzanca

Produzione: Azteca produzioni cinematografiche, Roswell film, Saturnia Pictures, Ipnotica Produzioni

Distribuzione: Saturnia pictures