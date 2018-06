Dopo la guerra

Marco è un ex-terrorista condannato all’ergastolo, rifugiato in Francia grazie alla dottrina Mitterand. In seguito all’omicidio di matrice brigatista di un professore universitario, viene richiesta la sua estradizione. La fuga per evitare il carcere avrà conseguenze non solo per sua figlia, che scappa con lui, ma anche per i suoi familiari rimasti in Italia. Ne esce l’affresco umano e politico di una famiglia inciampata nella storia, costretta ad affrontare le responsabilità dei vincoli di sangue e la violenza di un paese che non può, e non vuole, dimenticare e perdonare.

Titolo originale: Après la guerre

Durata: 100′

Regia: Annarita Zambrano

Cast: Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Marilyne Canto, Charlotte Cétaire, Fabrizio Ferracane, Orfeo Orlando, Elisabetta Piccolomini

Produzione: Sensito Films, Cinémadefacto, Movimento Film

Distribuzione: I Wonder Pictures