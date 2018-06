Un ragazzo insicuro e bruttino; una ragazza vivace e determinata; una lunga notte di peripezie che li porterà a conoscersi e infine ad innamorarsi. Questi gli ingredienti principali di “Ci Vuole un fisico”. Alessandro e Anna si conoscono per caso. Entrambi avrebbero un appuntamento galante in un bel ristorante del centro, ma entrambi ricevono buca dal loro partner. E così il destino li fa incontrare. In principio Alessandro non sopporta quella ragazza che lui considera brutta ed invadente. Ma nel corso della nottata avrà modo di conoscerla meglio e forse anche di conoscere meglio se stesso. Quella lunga notte sarà costellata di eventi ed incontri rocamboleschi e così tra risse, balli sfrenati, bagni notturni e altre avventurose situazioni, i due protagonisti compiranno il loro cammino di crescita che li porterà all’alba a fare i conti con il proprio passato. Per Alessandro sarà il confronto con Francesca, la ragazza di cui è innamorato da sempre, per Anna la confessione di un grande cambiamento. E quando il sole sorgerà sulla città, quei due ragazzi non saranno più gli stessi ma si ritroveranno più grandi, più maturi e più innamorati.

Titolo originale: Ci vuole un fisico

Durata: 80′

Regia: Alessandro Tamburini

Cast: Anna Ferraioli Ravel, Alessandro Tamburini, Francesca Valtorta, Niccolò Senni, Gianpaolo Fabrizio, Claudio Bigagli

Produzione: CSC Production, Rai Cinema, Apapaja,

Distribuzione: CSC Production