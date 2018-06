Anna, nota fotoreporter, si trova in Asia per un reportage sulle giovani donne vittime della tratta di esseri umani organizzata dalla Triade in Thailandia. Spintasi troppo oltre, viene rapita e maltrattata, costretta a vivere lo stesso orrore e le stesse violenze oggetto del suo reportage. Segnata a vita, Anna inizia un percorso nel quale la violenza è inevitabile: spinta dalla rabbia e dalla vendetta, decide di terminare le indagini e di far luce su quanto accaduto. Ma quale sarà il prezzo da pagare per far emergere la verità nel modo più onesto e obiettivo possibile?

Titolo originale: Anna

Durata: 109′

Regia: Charles-Olivier Michaud

Cast: Catherine St-Laurent, Pascale Bussières, Anna Mouglalis, Xiao Sun, Pierre-Yves Cardinal, Nathalie Cavezzali, Sandrine Bisson, Fred Nguyen, Igor Ovadis, Sean Lu

Produzione: Go Films