“Da 0 a 10, quanto riesci a controllare l’impulso e il desiderio di fare sesso?” Cosa può esserci in comune tra un autore comico televisivo di modestissimo successo e una bella e affermata trainer e mental coach? Semplice: il sesso. A lui, Giacomo, le donne piacciono veramente tutte e veramente troppo; lei, Giovanna, non è capace di dire di no e finisce per concedersi anche a chi non la merita. E se dietro l’irrefrenabile compulsione sessuale di entrambi si nascondesse un disperato bisogno d’amore? Giacomo e Giovanna si incontrano nello studio di uno psicanalista e, in cerca di una soluzione al problema che li accomuna, finiranno travolti da una girandola di disavventure che li porterà in giro per l’Italia nelle situazioni più disparate, bizzarre e irresistibili. La loro storia si intreccia con le vicende dei loro amici del cuore, il giocatore incallito Livio e l’animalista Eleonora. Nella tradizione della migliore cinematografia brillante e sentimentale, Malati di sesso regala una ricostruzione tenera e esilarante dei difficili rapporti tra i sessi attraverso le psicosi, le ossessioni, le fragilità del nostro tempo.

Titolo originale: Malati di sesso

Durata: 90′

Regia: Claudio Cicconetti

Cast: Francesco Apolloni, Gaia Bermani Amaral, Fabio Troiano, Elettra Capuano, Augusto Zucchi, Cristiana Vaccaro, Giacomo Gonnella, Stefano Ambrogi, Cristina Moglia, Cristina Tosio

Produzione: Action Brand