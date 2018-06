Strega Borghese – Bagio Arixi

Presto in libreria un nuovo volume di narrativa fantastica. In copertina Salomè da Silva

Dal 15 giugno in prevendita su www.milenaedizioni.org

Sinossi:

Evento bellico, leggende sarde e dicerie popolari si scontrano in questo romanzo che narra la storia della giovane e misteriosa Carmen. Il lettore la incontra in viaggio per Bosa, dopo essere stata costretta ad abbandonare Villasor, suo paese natio. È diretta al castello Malaflores, proprietà della contessa Milly, in fuga dopo aver assassinato, grazie all’aiuto degli spiriti maligni, il priore Battista Fogu, suo padre.

Ben presto il lettore viene a conoscenza delle doti soprannaturali che il narratore in breve tempo gli anticipa: la giovane Carmen, etichettata come “strega plebea”, ha sia il dono della preveggenza sia quello della telecinesi.

Nella gabbia dorata del castello, lontana dal conflitto mondiale e protetta dalle dicerie dei compaesani, acquisirà nuovi poteri, cercherà di imparare a gestirli, distinguendo la realtà vissuta

dai viaggi onirici, e conoscerà verità scomode. L’autore:

Biagio Arixi è nato a Cagliari, vive e lavora a Roma da oltre un trentennio. Di lui e della sua opera letteraria si sono occupati i nomi più illustri della cultura italiana. Alcune sue opere sono tradotte all’estero.

Ha pubblicato per diversi editori di rilievo tra cui Einaudi.