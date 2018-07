Amref tra i partner sociali di “Cinema è Cultura”

“E’ importantissimo per noi”, dichiara Gianni Leone direttore artistico della manifestazione Cinema è Cultura, “avere tra i partner sociali Amref Health Africa, che sarà presente dal 1 agosto, giorno dell’inaugurazione, anche con un cortometraggio dal titolo David Troll, dedicato alle bufale 2.0, ai pregiudizi sulle ONG e sull’Africa. E’ importantissimo, perché in questo momento storico di transizione e forti contrasti sociali, è essenziale ritrovare i valori dell’altruismo e della solidarietà, valori pienamente condivisi dalle associazioni L’ALCHIMISTA e HISTORY LIFE ONLUS. La cultura rende liberi e aperti al dialogo. La cultura è veicolo di aggregazione. La solidarietà, su un piano etico e sociale, rappresenta un rapporto di fratellanza e di reciproco sostegno, una sorta di collante del cuore, che collega i singoli formando una sinfonia ampia e colorata. La solidarietà e la cultura, generano quasi sempre un sentimento di appartenenza ad una medesima grande famiglia, capace di guardare oltre qualsiasi barriera o presunta differenza. Nel caso specifico di Amref, la solidarietà consiste in un gesto concreto testo a sostenere a distanza un bambino. Per noi scegliere Amref ha significato dar voce a oltre 60 anni di esperienza della più grande organizzazione sanitaria no profit presente a sud del Sahara. Nata a Nairobi nel 1957, oggi Amref Health Africa gestisce 160 progetti di promozione della salute in 35 Paesi del continente africano“.