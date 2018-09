Yahoo! spia la posta degli utenti a fini pubblicitari

Yahoo! scansiona le email degli utenti per vendere dati alla pubblicita’, pratica che molte aziende tecnologiche hanno da tempo abbandonato per motivi di privacy. A sollevare il caso e’ il Wall Street Journal: spiega che Oath, l’azienda proprietaria di Yahoo! e divisione di Verizon Communications, ha lanciato un servizio dedicato agli inserzionisti che analizza oltre 200 milioni di caselle di posta, cercando indizi su quali prodotti potrebbero comprare gli utenti. Come fa notare il Wsj, Gmail, il popolare servizio di posta elettronica di Google che ha 1,4 miliardi di utenti, ha dichiarato di aver interrotto la scansione dei messaggi a fini pubblicitari lo scorso anno. Mentre Microsoft ha affermato di non aver mai utilizzato i dati di posta elettronica per la pubblicita’. Una strategia della Silicon Valley per conformarsi a principi di privacy piu’ stretti. Come riporta il Wall Street Journal, per il vice presidente di Oath Doug Sharp, la scansione delle email e’ diventata uno dei metodi piu’ efficaci per migliora il targeting. Il manager ha comunque specificato che la scansione si riferisce solo alle email commerciali, cioe’ quelle promozionali che gli utenti ricevono in posta a cui comunque possono rinunciare. Gli algoritmi di Yahoo! cercano email commerciali, collegandole a determinate preferenze dei consumatori, quindi inseriscono un cookie sul computer dell’utente per aiutare gli inserzionisti a mostrare loro i messaggi in futuro. Nel 2017 la compagnia e’ finita sotto i riflettori per la sicurezza: un attacco hacker subito quattro anni prima e di cui la societa’ era a conoscenza, aveva compromesso i dati di tutti i 3 miliardi di profili dei suoi utenti. Lo scandalo aveva fatto crollare la credibilita’ del gruppo allora guidato da Marissa Mayer, poi andata via, che gia’ versava in difficolta’ economiche. E sull’ex colosso di internet si e’ poi abbattuta una class action: un gruppo di utenti ha chiesto conto della sicurezza e negligenza della societa’.

fonte aduc