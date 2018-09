Salomè da Silva, premio per il Teatro

ATTRICE MOLTO DOTATA CHE con l’opera #Socialmente pericolosa ha interpretato con grande ironia, freschezza e originalità le “manie” di questa società

Salomè da Silva è figliastra di Helmut Berger, ancora marito della madre, Salomè è nata a Roma, figlia dello sport e dell’arte, in quanto nata dalla relazione tra la il padre (ex asso del calcio brasiliano poi passato alla Lazio) Joao Batista da Silva e la madre Francesca Berger.

La protagonista e coautrice dell’opera è Salomè da Silva che debuttò in una Fiction della Rai ‘’Lui e lei’’, con Vittoria Belvedere, Enrico Mutti, regia di L. Mannuzzi (ruolo: protagonista di puntata), la ritroviamo sempre in Rai in vari ruoli, tra i quali 2010: Ho sposato uno sbirro 2, regia di Giorgio Capitani (ruolo: protagonista di puntata), protagonista di cinque corti cinematografici tra i quali ‘’ In itinere’’, regia di Andrea Natale (pluripremiato) per il quale nel 2016 prende la Nomination come miglior attrice protagonista ed unica italiana al Rome Web Awards e ‘’Realtà istantanee’’, regia di Luca Menasci.

In teatro, tra gli altri, debutta giovanissima protagonista con Diego Gullo nel 2002 ‘’Salomè di Oscar Wilde, regia di Diego Gullo; nel 2011 protagonista di Psycoroscopia regia di Francesca Berger .

Testimonial anche di vari commercials tra cui Coca Cola, regia di Greg Jordan, Flector-Bayer, regia di Richard D’Alessio, Samsung Wave 3, regia di Theresa Wingert e nel 2016 anche ACQUA FONTE ESSENZIALE di BOARIO.

Doppiatrice in film come: Doppiaggio/Dubbing Adjustment bureau regia di George Nolfi, Battleship, regia di Peter Berg, Savages, regia di Oliver Stone, Into darkness-Star Trek, regia di J.J. Abrams, Beautiful la fiction.

Ha seguito studi e frequentato corsi in Italia e all’ester, tra i quali: , Seminario di Training e Script Analysis, diretto da Michael Margotta, Cinecampus RomaLazioFilm Commission (Master Tecniche Cinematografiche), e Actor Studio’s stage.

Ha studiato danza classica con Diana Ferrara, Sabrina Mariannetti e tuttora studia allo IALS con Giancarlo Stiscia

Dal marzo 2015 al maggio 2017 sceglie di fare un’esperienza di redazione che la vede anche in video come valletta/microfonica nel ‘’Maurizio Costanzo Show’’.

Laboratorio Teatrale Anticaja e Petrella diretto da Diego Gullo (2000)

Actor Studio’s stage (Vari acting coach) (2003)

Corso di recitazione FGB Acting School (2004/2005)

Corso recitazione e doppiaggio TD PRODUCTION (2006)

CINECAMPUS 2010/RomaLazioFilmCommission (Master Tecniche Cinematografiche)

Seminars TRAINING & SCRIPT ANALYSIS SEMINAR BY MICHAEL MARGOTTA (2012)

Doppiaggio presso Studi di Registrazione TECHNICOLOR Spa (2011-2012)

Seminars TRAINING & SCRIPT ANALYSIS SEMINAR BY MICHAEL MARGOTTA (2013)

Phisical Theatre diretto da Lavinia Savignoni (2018)

Workshop Passing Through diretto da Amalia Borsellino (2018)

PREMI: Nomination miglior attrice protagonista al Rome Web Awards 2016

DANZA

Danza Classica – 2008 – Insegnante Emanuela Tani

Danza Moderna – Scuola – 2008 – Insegnante Sabrina Ranaldo

Danza Latino Americano-2008 Scuola-Natalia Titova

Danza Classica e Moderna – Scuola -1998 per 5 anni – Insegnante Sabrina Mariannetti

Danza Classica – Scuola -1996 per 2 anni-Insegnante Diana Ferrara

Danza Classica – Accademia Nazionale di Danza IALS – 2017/2018 – Insegnante Giancarlo Stiscia

Danza Classica – Accademia Nazionale di Danza IALS – 2018 – Insegnante Mariella Castelli

Canto – Insegnante Gianluca Terranova (2002)

Canto – Insegnante Daniela Parrozzano (2014)

TEATRO

“Salomè di Oscar Wilde” 2002

Teatro Anticaja e Petrella

regia di Diego Gullo

ruolo: protagonista

“Psycoroscopia” 2011

Teatro Petrolini

regia di Giulio de Nicolais

ruolo: protagonista

“L’Eco Della traviata” 2012

Teatro Petrolini

regia di Francesca Berger

ruolo: protagonista

“ #Social Mente Pericolosa” 2017 e 2018

Teatro Petrolini

regia di Francesca Berger

ruolo: protagonista

“ APERISOCIAL ‘’ 2018

Tournè Italia

regia di Francesca Berger

ruolo: protagon

FICTION

“Lui e Lei” – RAI UNO – LUX Cinematografica

(protagonista di puntata) con Vittoria Belvedere – Errico Mutti -regia di L.Mannuzzi

“PASSIONI” – RAI DUE – Short Fiction2005) Attrice protagonista

“INSIEME” – RAI DUE – Short Fiction (2006) Attrice Protagonista

Ho sposato uno sbirro 2-Lux Vide-RAI UNO-regia di Giorgio Capitani- 2010-(protagonista di puntata)

CINEMA

“STUDENTI”- regia di Michele Anania-2003

ruolo: protagonista

“LE VOCI” – regia di Jean Louis Duriez– LOUGA SAS-2009

ruolo: protagonista

“IN INITINERE” – regia di Andrea Natale – 2013

ruolo: protagonista

“ISTANTANEE DI REALTA’” – regia di Luca Menasci – 2014

ruolo: protagonista

“REW-LA RETE INVISIBILE” – regia di Andrea Natale 2015 (Nomination come miglior attrice protagonista al “Rome Web Awards 2016”)

DOPPIAGGIO (DUBBING)

ADJUSTMENT BUREAU – (I Guardiani Del Destino) regia di George Nolfi (CVD) 2011

BATTLESHIP – regia di Peter Berg 2012 (CVD)

SAVAGES (Le Belve) – regia di Oliver Stone (CVD) 2012

BEAUTIFUL – (TV) (CVD) 2013

INTO DARKNESS – STAR TREK regia di J. J. Abrams (CVD) 2013

B-THE BIGINNING – SERIE TV ANIME regia di Kazuto Nazakawa e Yoshiki Yamakawa (2018)

WHITE FAMOUS – SERIE TV prodotta da Jamie Foxx (2018)

SPOT PUBBLICITA’

“COCA COLA” – Testimonial – 2002

Regia di Greg Jordan

“FLECTOR” – BAYER –Testimonial – 2009-2010

Regia di Richard D’Alessio

“SAMSUNG WAVE 3” – Protagonista- 2011-12

Regia di Theresa Wingert

“ACQUA FONTE ESSENZIALE di BOARIO” – Testimonial – 2016

TEATRO DANZA

Teatro Olimpico-Roma- “La Bottega dei Giocattoli”(2004)

“Profumo di Tango” musiche di ANDREA PELUSI (2005) – PASSO A DUE : Salomè’ da Silva e Massimiliano Martoriati- regia di M.Martoriati

TELEVISIONE

CHIAMBRETTI C’E’ – RAI DUE – (2003) ospite fissa tra i ndobili di ”CASA BALESTRA”

Salomè da Silva “contessina da Silva de Portalegre e marchesina di Mantova”

ITALIA SUL DUE – Ospite/Opinionista – RAI DUE – (sia nel 2004 che nel 2005)

COSTANZO SHOW – CANALE 5 – Ospite – 2004

COSTANZO SHOW –CANALE 5 – Ospite – 2005

FESTA ITALIANA– RAI UNO – Ospite – 2010

FESTA ITALIANA– RAI UNO – Ospite – 2010

MAURIZIO COSTANZO SHOW – Rete 4 – Valletta/Microfonina – 2015

MAURIZIO COSTANZO SHOW – Canale 5 – Valletta/Microfonina – 2016

MAURIZIO COSTANZO SHOW – Canale 5 – Valletta/Microfonina – 2017

IERI OGGI ITALIANI – Rete 4 – Valletta – condotto da Luisella Costamagna 2018

IERI OGGI ITALIANI – Rete 4 – Valletta – condotto da Rita Dalla Chiesa 2018

CONDUZIONI

ROMA- Manifestazione Donna Loka

“Presentatrice” collezione 2007-2008

RADIO ROMA– Inviata d’onore per il 58° Festival di Sanremo – (2008)

“Castiglion Messer Marino – Castiglione Music Fest”

Presentatrice

(2008 Festival musicale)

SKY SAT – regia Luca Di Noia- “SPETTACOLANDO” – (2008) Conduttrice

SKY SAT- regia di Salvo Paolucci – “VIPPISSIMA” – Conduttrice (2007)

ALTA MODA

2002 Alta Roma Alta Moda

John Galliano

Testimonial

2002 Alta Moda Alta Roma

JAMAL TASLAQ

Testimonial

2002 Alta Moda Primavera-Estate

ANTON GIULIO GRANDE

Testimonial

2001 Alta Moda-Pace nel Mondo

EGON VON FURSTENBERG

Testimonial

2000 Hotel Sheraton Roma-Alta Moda

LANCETTI

Testimonial

2000 Profumi di Lucania-Alta Moda

Giovanni Cannistrà

Testimonial

Miss Italia

(2003)

Miss Lei Card di Agos e Miss Wella