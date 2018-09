Davide Capone, premio per il doppiaggio

Davide Capone è nato a Roma il 27 giugno 1982.

E’ figlio del celebre attore/doppiatore Claudio Capone.

Dopo l’attività teatrale ha lavorato come voce e direttore del doppiaggio di documentari.

Tra i titoli dove doppia per film e serie TV: “Fairy Tail”, “Dark”, Bones”, “Lui è tornato”, “Skins”, “L’ispettore Barnaby”, “Wild at heart – Cuori d’Africa”, “Inazuma Eleven”, “Beautiful”, “Altitude: Paura ad alta quota”, “Fear the Walking Dead”, “Le Amiche Di Mamma” e molti altri.

E’ anche voce di reality come: “Al passo con i Kardashian”, “Married to Jonas”, “Ashes to Ashes”, “The unsinkable Titanic”, “90 giorni per innamorarsi”.

Ha partecipato come attore televisivo ad “Ulisse – il piacere della scoperta” (interpretazione dell’imperatore Augusto nella puntata “Come nasce un impero”)

E’ anche voce in documentari per programmi Rai come “Passaggio a Nord-Ovest” e “Superquark”, in documentari per “Sky Arte” Movie Talk, “LEI”, in “La guerra delle torte” e anche in documentari per “Rai 5” e “La 7”.

Voce di Superbau nel programma “Cucciolito Show” di Cartoonito e in spot pubblicitari come: Compagnia aerea Emirates, Toyota (il mio amico pay per drive), Grimaldi Lines.

In collaborazione con www.doppiatoriitaliani.com del promotore e teorico del doppiaggio Davide Pigliacelli