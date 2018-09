Sara Labidi, premio per il doppiaggio

Sara Labidi nasce a Roma il 28 gennaio del 1998.

Inizia a lavorare come doppiatrice sin dall’età di 7 anni, doppiando film, serie televisive e cartoni animati.

Collabora a nove anni come attrice nel film “Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio”.

Tra i film maggiori doppiati: “The Nice Guys”, “L’Uomo sul treno”, “Jumanji”, “Io sono leggenda”, “Immagina che”, “Belle & Sebastien”, “Sotto Assedio”, “La chiave di Sara”.

Tra le serie televisive: “Il Trono di Spade”, “Shameless”, “Shades of Blue”, “Chiamatemi Anna”, “Big Time Rush” e molti altri.

Nel 2008 ha vinto il premio “Voce Emergente” al “Gran Premio Internazionale Del Doppiaggio” di Roma.

Cinema

Bailee Madison in Brothers, Non avere paura del buio

Maude Apatow in Questi sono i 40, Funny People

Madison Pettis in Cambio di gioco

Morgan Lily in 2012

Angourie Rice in The Nice Guys

Joey King in Sotto assedio – White House Down

Chloë Grace Moretz in Comic Movie

Megan Charpentier ne La madre

Natasha Calis in The Possession

Mackenzie Foy ne L’evocazione – The Conjuring

Peyton List ne L’apprendista stregone, Diario di una schiappa 2 – La legge dei più grandi, Diario di una schiappa – Vita da cani

Annalise Basso in Oculus – Il riflesso del male

Emyri Crutchfield in Come ti rovino le vacanze

Emma Fuhrmann in Insieme per forza

Lily Mo Sheen in Stanno tutti bene – Everybody’s Fine

Sedona Legge in Paradise Beach – Dentro l’incubo

Kelly Gould in The Rebound – Ricomincio dall’amore

Olivia Crocicchia in Accidental Love

Nakia Pires in Ragazzi miei

Yara Shahidi in Immagina che

Emily e Allison Seymour in The Women

Willow Smith in Io sono leggenda

Alice Gautier ne Il padre dei miei figli

Ruby O. Fee in Womb

Gracie Bednarczyk in Grace Is Gone

Mélusine Mayance ne La chiave di Sara

Thylane Blondeau in Belle & Sebastien – L’avventura continua

Ilona Bachelier ne La guerra dei bottoni

Iris Almeida in Bed Time

Tehilla Blad in Beyond

Waad Mohammed ne La bicicletta verde

Hanaa Bouchaib in Biutiful

Aurora Bach Rodal ne Il primo amore di Anne

Martha Sofie Wallstrøm Hansen ne La comune

Diya Mariwan in Bekas

Suzu Hirose in Little Sister

Rowan Blanchard in Mia sorella è invisibile

Rowan Blanchard in Nelle pieghe del tempo

Serie televisive

Sydney Wade in Wolfblood

Camille Felton in Il segreto di Noèmie

Emma Kenney in Shameless

Daniella Baltodano in Desperate Housewives

Lale H. Mann in Grani di pepe

Maisie Williams in Il Trono di Spade, Doctor Who

Ciara Bravo in Big Time Rush

Peyton List in Jessie, Summer Camp, The Swap

Maeve Tomalty, Jade Pettyjohn e Sedona Cohen in Henry Danger

Amybeth McNulty in Chiamatemi Anna

Rowan Blanchard in Girl Meets World

Carolina Kopelioff in Soy Luna

Paloma Gonzales Heredia in Incorreggibili

Film animazione

Tiffany in Tiffany e i tre briganti

Baby Gloria in Madagascar 2

Penny da piccola in Bolt – Un eroe a quattro zampe

Shelly da piccola ne Le avventure di Sammy

Soru Komatsuzaka ne La collina dei papaveri

Giulia in Dino e la macchina del tempo

Carla in Rio 2 – Missione Amazzonia

Anna Sasaki in Quando c’era Marnie

Dory adolescente in Alla ricerca di Dory

Camille Le Haut in Ballerina

Cartoni animati

Izzy in Jake e i pirati dell’Isola che non c’è e Capitan Jake e i pirati dell’Isola che non c’è

Chiku in Babar e le avventure di Badou

Lau Lau in Waybuloo

Olivia in Giust’in tempo e Giust’in tempo – Le nuove avventure di Giustino, Olivia e Ciuffetto

Fuli in The Lion Guard

Amber in Sofia la principessa

Misty, Annie e Jenny in Alvinnn!!! e i Chipmunks

