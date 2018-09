Roberta De Roberto, premio per il doppiaggio

Roberta de Roberto è nata a Napoli il 19 maggio del 1983.

E’ doppiatrice e direttrice del doppiaggio.

Inizia a lavorare nel settore a venti anni di età.

Tra i doppiaggi più importanti come voce:

Tina Majorino in “Grey’s Anatomy” (Heather Brooks), “Legends” (Maggie Harris)

Megan Mullally in “Will & Grace” (Karen Walker, stag.9-10)

Sarah Steele in “ The Good Wife “ e “The Good Fight” (Marissa Gold)

Tina Majorino in “Scorpion” (Florence “Flo” Tipton)

Hong Chau in “Big Little Lies – Piccole grandi bugie” (Jackie)

Winter Ave Zoli in “Bosch” (Serg. Amy Snyder)

Tamala Jones in “Castle” (Lanie Parish, 3^ voce)

Laura Margolis in “Dirty Sexy Money” (Daisy)

Meagan Good in “Code Black” (Dott.ssa Grace Adams)

Kate Micucci in “The Big Bang Theory” (Lucy)

Liza Lapira in “Come sopravvivere alla vita dopo la laurea” (Leslie Barrett)

Direzione del doppiaggio:

Film: “Non Transferable”, “Railroad Tigers”, “Kung Fu Yoga”, “Awol 72 – Il disertore”, “Altitude – Missione ad alta quota”, “Missione Anthropoid”, “L’amore oltre la guerra”, “Io ti troverò”, “Bruce Lee – La grande sfida”, “Veronica”, “Love Beats Rhymes”

Telefilm: “Everything Suck

Film cinema

Lauren Storm in Cambio di gioco, Una notte con Beth Cooper

Aimee Teegarden in Scream 4

Meagan Good in Love Guru

Paige Howard in Adventureland

Jaime Winstone in We Want Sex

Nina Garbiras in Il diario di una tata

Sonje Fortag in La leggenda di Beowulf

Kandiss Edmundson in Inside Man

Madhuri Dixit in 100 Days, Devdas

Cartoni animati

Pet Pig in Looney Tunes

Jennifer Walters/She-Hulk in Hulk e gli agenti S.M.A.S.H.

Gwen (2° voce) in A tutto reality – All-Stars

Skye in Paw Patrol

Nelly Rochet in I Dalton

Anime

Tsubaki in Inuyasha

Yuri in Death Note

Miu in Nana

Sho Ashikawa in Machine Robo Rescue

Sakura Kurumi in HeartCatch Pretty Cure!

Sorellina di Kyon in La malinconia di Haruhi Suzumiya

Yuki Funahara in Psycho-Pass

Ryōko Fueguchi in Tokyo Ghoul

Quin in Death Parade

Ryōko Tamiya/Reiko Tamura in Kiseiju – L’ospite indesiderato

Serie televisive

Liza Lapira in Non fidarti della str**** dell’interno 23, Come sopravvivere alla vita dopo la laurea

Sarah Steele in The Good Wife, The Good Fight

Tamala Jones in Castle (st. 5-8)

Megan Mullally in Will & Grace (st. 9)

Kate Micucci e Eliza Dushku in The Big Bang Theory

Arielle Kebbel in Ballers

Punam Patel in Kevin From Work

Nicole Fiscella in Gossip Girl

Melissa Howard in Le sorelle fantasma

Ashley Holliday in Huge – Amici extralarge

Laura Margolis in Dirty Sexy Money

Heather Locklear in Hannah Montana

Rukiya Bernard in Supernatural

Meagan Good in Code Black

Samantha Méndez in Non può essere!

Soap opera e telenovelas

Blanca Parés ne Il segreto

Thelma Fardin ne Il mondo di Patty

María Eugenia Suárez in Teen Angels

Georgina Mollo in Rebelde Way (3° doppiaggio)

Nadia Di Cello in El refugio

Inoltre ha doppiato la professoressa in Io sono Franky

In collaborazione con www.doppiatoriitaliani.com del promotore e teorico del doppiaggio Davide Pigliacelli