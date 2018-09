Pino Ammendola, premio per il cinema

Premio: 2018 “Cinema è Cultura” una vita e una voce al cinema



Voce, volto e anima del cinema italiano. un’incredibile carriera. grande tra i grandi

Si è avvicinato al mondo dello spettacolo nel 1963, debuttando poi nel cinema con un piccolo ruolo accanto a Nino Manfredi, in Operazione San Gennaro di Dino Risi. Ha lavorato molto in teatro dove ha cominciato con Achille Millo che è stato il suo maestro, poi ha recitato con Arnaldo Ninchi, Tino Buazzelli, Salvo Randone, Mario Landi, Attilio Corsini, Edmo Fenoglio e Gabriele Lavia. In televisione è stato diretto da Anton Giulio Majano, Sandro Bolchi, Enzo Trapani, Nanni Loy, Marcello Aliprandi, Pino Passalacqua, Franco Giraldi, Cinzia TH Torrini, Franco Amurri e tanti altri. In cinema e in pubblicità oltre che con Dino Risi ha girato con Tinto Brass, Lina Wertmüller, Luciano Emmer, Francesco Massaro, Steno, Alessandro D’Alatri, Alessandro Capone, Maurizio Zaccaro, Seth Pelle, Oliver Parker e Giuseppe Tornatore.

Nel doppiaggio ha cominciato con un piccolo ruolo sotto la direzione di Pier Paolo Pasolini ne Il Decameron, ha lavorato poi per Federico Fellini, Ettore Scola, Mario Monicelli, Enrico Maria Salerno, Damiano Damiani, Franco Rossi, Gianni Amelio, i Taviani e Stanley Kubrick. Ha prestato la voce a molti attori stranieri, fra cui Jerry Lewis, Henry Gibson, David Carradine, Brad Davis, Prince, Murray Abraham, Antonio Banderas, Dana Carvey, Stanley Tucci, Jacques Villeret, Roman Polanski e a personaggi dei cartoon come Gatto Silvestro. In qualità di autore ha firmato molti testi teatrali alcuni dei quali sono diventati dei film.

Filmografia parziale

Attore

Cinema

Operazione San Gennaro , regia di Dino Risi (1966)

, regia di Dino Risi (1966) È tornato Sabata… hai chiuso un’altra volta! , regia di Gianfranco Parolini (1971)

, regia di Gianfranco Parolini (1971) Caligola , regia di Tinto Brass (1979)

, regia di Tinto Brass (1979) Al bar dello sport , regia di Francesco Massaro (1983)

, regia di Francesco Massaro (1983) Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti , regia di Lina Wertmüller (1986)

, regia di Lina Wertmüller (1986) Animali metropolitani , regia di Steno (1987)

, regia di Steno (1987) Se lo scopre Gargiulo , regia di Elvio Porta (1988)

, regia di Elvio Porta (1988) C’è posto per tutti , regia di Giancarlo Planta (1990)

, regia di Giancarlo Planta (1990) Piedipiatti , regia di Carlo Vanzina (1991)

, regia di Carlo Vanzina (1991) Americano rosso , regia di Alessandro D’Alatri (1991)

, regia di Alessandro D’Alatri (1991) Il trittico di Antonello , regia di Francesco Crescimone (1992)

, regia di Francesco Crescimone (1992) Missione d’amore, regia di Dino Risi (1992)

Dino Risi In camera mia , regia di Sergio Martino (1992)

, regia di Sergio Martino (1992) Panama Sugar , regia di Marcello Avallone (1992)

, regia di Marcello Avallone (1992) Piccolo grande amore , regia di Carlo Vanzina (1993)

, regia di Carlo Vanzina (1993) Uomini sull’orlo di una crisi di nervi , regia di Alessandro Capone (1995)

, regia di Alessandro Capone (1995) Caramelle , regia di Cinzia TH Torrini (1995)

, regia di Cinzia TH Torrini (1995) L’amico di Wang , regia di Carl Haber (1997)

, regia di Carl Haber (1997) Un uomo perbene , regia di Maurizio Zaccaro (1999)

, regia di Maurizio Zaccaro (1999) Stregati dalla luna , regia di Pino Ammendola e Nicola Pistoia (2001)

, regia di Pino Ammendola e Nicola Pistoia (2001) Terra rossa , regia di Giorgio Molteni (2001)

, regia di Giorgio Molteni (2001) Göta kanal 2 – Kanalkampen , regia di Seth Pelle (2006)

, regia di Seth Pelle (2006) Fade to black , regia di Oliver Parker (2006)

, regia di Oliver Parker (2006) L’alibi violato , regia di Riccardo Sesani (2008)

, regia di Riccardo Sesani (2008) On/off , regia di Fabio Marasco (2011)

, regia di Fabio Marasco (2011) Le badanti , regia di Marco Pollini (2015)

, regia di Marco Pollini (2015) Minister , regia di Fide Dayo (2016)

, regia di Fide Dayo (2016) Un’avventura romantica , regia di Davide Cavuti (2016)

, regia di Davide Cavuti (2016) Moda mia, regia di Marco Pollini (2017)

Televisione

Antonio Gramsci – I giorni del carcere (1977) – film TV

(1977) – film TV Il corso delle cose (1979) – miniserie

(1979) – miniserie Gioco di morte (1979) – film TV

(1979) – film TV Sereno Variabile (1980 -1989)

(1980 -1989) Se una notte a monte cocuzzo (1982) – film TV

(1982) – film TV La specialità della casa (1982) – film TV

(1982) – film TV Le storie di Mozziconi (1983) – film TV

(1983) – film TV Quando ancora non c’erano i Beatles (1988) – miniserie

(1988) – miniserie Big Man – serie TV(1988)

– serie TV(1988) Detective Extralarge (1993) – serie TV

(1993) – serie TV L’ombra della sera (1994) – film TV

(1994) – film TV Morte di una strega (1995) – miniserie

(1995) – miniserie Angelo nero , regia di Roberto Rocco – miniserie TV (1998)

, regia di Roberto Rocco – miniserie TV (1998) Un prete tra noi 2 (1999) – serie TV

(1999) – serie TV Ombre (1999) – miniserie

(1999) – miniserie Indizio fatale (1999) – film TV

(1999) – film TV La squadra (2000) – serie TV

(2000) – serie TV Tequila e Bonetti (2000) – serie TV

(2000) – serie TV Don Matteo (2001) – serie TV

(2001) – serie TV Finalmente soli (2002) – serie TV

(2002) – serie TV Con le unghie e con i denti (2004) – film TV

(2004) – film TV Gioco con la morte (2005) – film TV

(2005) – film TV Lo zio d’America (2006) – serie TV

(2006) – serie TV Due imbroglioni e… mezzo! (2007) – film TV

(2007) – film TV Kebab for Breakfast (2007) – serie TV

(2007) – serie TV Al di là del lago (2009) – film TV

(2009) – film TV Filumena Marturano (2010) – film TV

(2010) – film TV Carabinieri si nasce (2011) – film TV

(2011) – film TV Margarita Nazarova (2016) – film TV

(2016) – film TV Provaci ancora prof! (2005-2017) – serie TV

(2005-2017) – serie TV Wenn nicht, dann jetzt (2018) – film TV

Regista

Stregati dalla luna (2001)

(2001) Avec le temps Dalida (2008)

(2008) Carabinieri si nasce (2011) – film TV

Doppiaggio

Dana Carvey in Fusi di testa , Fusi di testa 2 – Waynestock

, Antonio Banderas in Terre nuove

Tim Blake Nelson in Minority Report , Holes – Buchi nel deserto

, Roman Polanski in Rush Hour 3 – Missione Parigi

Brad Davis in Lama d’acciaio

F. Murray Abraham in Il vizietto americano

Mark Rylance in L’altra donna del re

Michael Boatman in Hamburger Hill: collina 937 , China Beach

, Jon Polito in American Gangster

Don Novello in Biglietti d’amore

Joe Pantoliano in L’impero del sole

Stanley Tucci in Scintille d’amore , Joker – Wild Card

, Jerry Lewis in Comiche dell’altro mondo

Warwick Davis in La vera storia di Biancaneve

Raymond O’Connor in The Rock

Tracey Walter in A distanza ravvicinata , Young Guns II – La leggenda di Billy the Kid

, Prince in Under the Cherry Moon

Nathan Lane in Appuntamento da sogno!

Todd Sandler in Il trucidatore – Dark Asylum

Martin Mull in Una promessa è una promessa

Dom DeLuise in Balle spaziali

David Zucker in Scary Movie 4

Phil Proctor in Il dottor Dolittle 3

Jacques Villeret in Omicidio in Paradiso

Ulises Dumont in Tutto il bene del mondo

Fernando Conte in Il cane dell’ortolano

Trinidad Silva in Hill Street giorno e notte

Janfri Topera in Spia + Spia – Due superagenti armati fino ai denti

Jesper Asholt in Mifune – Dogma 3

Joe Nipote in Viper

Judd Hirsch in Delvecchio

François Chau in Lost

Roland Blanche in Salsa

Ping Lam Siu in 2046

Dahong Ni in La città proibita

Ted Raimi in Xena – Principessa guerriera

Jean Benguigui in Primi amori, primi vizi, primi baci

Mahesh Manjrekar in The Millionaire

Joseph Bologna in Terapia di gruppo

Sal Lopez in Full Metal Jacket

Cylk Cozart in Chi non salta bianco è

Casey Siemaszko in Young Guns – Giovani pistole

Corey Glover in Platoon

Cornelius Clarke in Holy Water

Pepe Serna in Le avventure di Buckaroo Banzai nella quarta dimensione

Chris Cooper in Boys

Chris Coppola in Far Cry

Robert Englund in Good Day for It

Michael Rooker in Generazione X

Sasson Gabai in The Order

Victor Rendina in Il padrino

Tim Curry in Bailey – Il cane più ricco del mondo

Haluk Bilginer in W.E. – Edward e Wallis

Lenny Venito in Men in Black 3

Gerry Bednob in Zack & Miri – Amore a… primo sesso

Richard Ng in Detective Dee e il mistero della fiamma fantasma

Richard Masur in Incontriamoci a Las Vegas

Ivo Nandi in Come l’acqua per gli elefanti

Francisco Giménez in Notti selvagge

Vlad Ivanov in Vi presento Toni Erdmann

Michel Fau in Marguerite

Ian McKellen in La Fortezza

Marc McClure in California Fever

Jeff Pustil in Street Time

Denis Akayama in Poliziotto a 4 zampe

De’voreaux White in Trappola di cristallo

Film d’animazione

I Simpson – Marvin Monroe e Gengive Sanguinanti Murphy

– Marvin Monroe e Gengive Sanguinanti Murphy Looney Tunes e Merrie Melodies – Gatto Silvestro

e – Gatto Silvestro Tom & Jerry: Il film – Capitan Fracasso

– Capitan Fracasso Alla ricerca della Valle Incantata 4 – La terra delle nebbie – Archie

– Archie Armitage III: Poly-Matrix – Eddie Borroughs

– Eddie Borroughs Kate – La bisbetica domata – Don Sarago e di Ortensio

– Don Sarago e di Ortensio Surf’s Up – I re delle onde – Reggie Belafonte

– Reggie Belafonte Le Superchicche – Asso

– Asso Cip & Ciop agenti speciali – Sgrinfia

– Sgrinfia Shark Tale – Folle Joe

– Folle Joe Rickety Rocket – Rickety Rocket

– Rickety Rocket Aladdin e il re dei ladri – Ladro #2

– Ladro #2 Koda, fratello orso – Scoiattolo #1

– Scoiattolo #1 Leafie – La storia di un amore – Sindaco/Mr. Otter

– Sindaco/Mr. Otter Le avventure di Taddeo l’esploratore – Professor Humbert

– Professor Humbert Cuccioli: Il Codice di Marco Polo – Aldo

Autore teatrale

A Natale divento Gay , commedia, prima rappresentazione Roma Teatro Ghione, 2015

, commedia, prima rappresentazione Roma Teatro Ghione, 2015 Theòs Maria Callàs , melologo, p.r. Sarzana Opera Festival, 2015

, melologo, p.r. Sarzana Opera Festival, 2015 Todo cambia viaggio intimo con Mercedes Sosa , monologo musicale p.r. Ariccia Sala James Joyce, 2014

, monologo musicale p.r. Ariccia Sala James Joyce, 2014 Hamlet principe de Trinacria , libero adattamento, p.r. Malaga Castello di Gibralfaro, 2010

, libero adattamento, p.r. Malaga Castello di Gibralfaro, 2010 Quaranta Anni e sono ancora mia , commedia con musiche, p.r. Roma Teatro Cassia, 2009

, commedia con musiche, p.r. Roma Teatro Cassia, 2009 Parole d’ammore scuntento , p. r. Palermo Teatro Lelio, 2008

, p. r. Palermo Teatro Lelio, 2008 Uomini alla crisi finale , commedia, p. r. Roma Teatro dei Satiri, 2007

, commedia, p. r. Roma Teatro dei Satiri, 2007 Roma in piccolo , monologo musicale, p. r. Roma Politeama Brancaccio, 2005

, monologo musicale, p. r. Roma Politeama Brancaccio, 2005 Carabinieri si nasce , commedia, p. r. Roma Teatro Sala Umberto, 2005

, commedia, p. r. Roma Teatro Sala Umberto, 2005 Caporali coraggiosi , commedia, p. r. Roma Teatro Manzoni, 2004

, commedia, p. r. Roma Teatro Manzoni, 2004 Avec le temps Dalida , monologo musicale, p. r. Festival Parco di Montovolo, 2003

, monologo musicale, p. r. Festival Parco di Montovolo, 2003 Nemici di casa , commedia, p. r. Roma Teatro Manzoni, 2003

, commedia, p. r. Roma Teatro Manzoni, 2003 Coppie in multiproprietà , commedia, p. r. Roma Teatro Manzoni, 2002

, commedia, p. r. Roma Teatro Manzoni, 2002 Emigranti: figli di un dio minore , dramma con musiche, p. r. Buenos Aires C. Sociale Italiano, 2002

, dramma con musiche, p. r. Buenos Aires C. Sociale Italiano, 2002 Orgasmo e pregiudizio , commedia, coautore con Fiona Bettanini, Nicola Pistoia e Diego Ruiz, p. r. Roma Teatro Dei Satiri, 1998

, commedia, coautore con Fiona Bettanini, Nicola Pistoia e Diego Ruiz, p. r. Roma Teatro Dei Satiri, 1998 Osceno Novecento , commedia con musiche, p. r. Roma Teatro XX Secolo, 1999

, commedia con musiche, p. r. Roma Teatro XX Secolo, 1999 I tre moschettieri , commedia, p. r. Roma Teatro Manzoni, 1999

, commedia, p. r. Roma Teatro Manzoni, 1999 Stregati dalla luna , commedia, coautore con Nicola Pistoia, p. r. Roma Teatro Due, 1996

, commedia, coautore con Nicola Pistoia, p. r. Roma Teatro Due, 1996 Uomini targati Eva , commedia, coautore con Nicola Pistoia, p. r. Roma Teatro Parioli, 1997

, commedia, coautore con Nicola Pistoia, p. r. Roma Teatro Parioli, 1997 Mezzi uomini , commedia, coautore con Nicola Pistoia, p. r. Roma Teatro Dei Satiri, 1998

, commedia, coautore con Nicola Pistoia, p. r. Roma Teatro Dei Satiri, 1998 Quella cosa disgustosa , commedia radiofonica trasmessa da Radio2

, commedia radiofonica trasmessa da Radio2 Margherita, capricciosa, Napoli e quattro stagioni , commedia, coautore con Nicola Pistoia, p. r. Roma Teatro Dei Satiri, 1997

, commedia, coautore con Nicola Pistoia, p. r. Roma Teatro Dei Satiri, 1997 Foto di classe , sceneggiato in 10 puntate, coautore con Roberto Ferrante, trasmesso da Radio2, 1983

, sceneggiato in 10 puntate, coautore con Roberto Ferrante, trasmesso da Radio2, 1983 P.E.A.V. programma etere aumento vitalità, dramma in 13 puntate, coautore con Nietta La Scala, trasmesso da Radio2, 1981

Libri