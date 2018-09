Un comandante alla corte di Walt Disney – Nunziante Valoroso

Durante “Cinema è Cultura” c’è stata la presentazione del libro Un comandante alla corte di Walt Disney di Nunziante Valoroso.

Il doppiaggio è un’arte affascinante che tenta, spesso con successo, di trasfondere in un’altra lingua la parte parlata di un’opera audiovisiva. Questo volume vuole essere un affettuoso omaggio alla carriera di colui che, a detta di tutti, è stato il più bravo tra tutti coloro che hanno adattato in italiano dei copioni per il doppiaggio: Roberto de Leonardis. Adattatore di fiducia di Walt Disney e collaboratore di artisti, registi e personalità come Fellini, Chaplin, Truffaut, Russell, Huston, Welles, Kubrick, dei quali ha adattato in italiano i capolavori. Ripercorrendo la sua carriera si ripercorre, in gran parte, la stessa storia del cinema.

Nunziante Valoroso, (Napoli, 1963) è laureato in Giurisprudenza. Esperto di cinema e di Disney in particolare, collabora con la società di doppiaggio Royfilm come consulente storico Disney e adattatore dei contenuti speciali dei dvd e dei Blu-ray. Ha collaborato con la rivista Cin&Media e scritto recensioni per la rivista di doppiaggio in rete Asinc. È autore di saggi e schede sul doppiaggio italiano dei film di Disney. Nel 2007 ha collaborato con il giornalista Gianni Maritati al capitolo sul doppiaggio del libro Biancaneve e i suoi fratelli pubblicato da Gremese. Ha collaborato a due volumi curati da Matilde Tortora per la Tunuè, Viaggi nell’animazione e Le donne nel cinema d’animazione. Ha anche curato l’edizione italiana di spettacoli delle serie Disney on Ice e Disney Live e ha realizzato, nel 2008, l’adattamento italiano del nuovo cortometraggio Disney Pippo e l’home theater. Nel 2010 ha scritto i testi dell’edizione italiana in Blu-ray del classico Fantasia. Nello stesso periodo gli viene affidata l’edizione italiana dei cortometraggi Disney della serie Topolino, che risate!. Ha scritto i dialoghi italiani per importanti videogiochi della Disney, tra cui Tron Evolution, Epic Mickey 2.