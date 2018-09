Ken il Guerriero – La Leggenda di Hokuto 25 e 26 settembre al cinema. 25 ottobre in Blu-Ray e Dvd

Ken il Guerriero – La Leggenda di Hokuto, regia di Takahiro Imamura, per celebrare il 35° anniversario dalla nascita della leggenda con un evento speciale, nelle date del 25 e 26 settembre, sarà proiettato nei cinema.

Per gli amanti del notissimo anime, appena ad un mese di distanza e cioè il 25 ottobre, sarà possibile comprare e collezionare il film, sia in formato Blu-Ray, sia in Dvd. Oltre il film la Koch Media, renderà disponibile anche in dvd, KEN IL GUERRIERO – LA SERIE (VOL. 1 e 2).

Da non perdere assolutamente. Di seguito il trailer cinematografico

La storia si svolge al momento dell’incontro di Kenshiro con Shu e lo scontro con Souther; il fulcro della storia è però su Raoul, visto dagli occhi di Souga e Reina, un fratello e una sorella che Raoul ha conosciuto da bambino nella Terra degli Shura prima di partire per andare da Ryuken; giunti quando Raoul ha cominciato la sua guerra di conquista, i due sono diventati i suoi generali. Souga organizza un tentativo di assassinio sventato da Reina e viene condannato a morte; in realtà lo scopo è tenere Raoul focalizzato e vigile, e Raoul lo comprende decidendo di guardare da lontano la sua pira funebre; Reina è innamorata di Raoul, concentrato solo sulla conquista e probabilmente cieco ai sentimenti di lei; eppure, Reina è testimone del profondo ma contorto rapporto di Raoul con i due fratelli minori (lo stesso Kenshiro e Toki), mostrato prima nel salvare Kenshiro dalle ferite dopo la sua fuga, poi nel recarsi al mausoleo di Souther.

Raoul motiva questi due gesti con altre scuse: prima l’idea di mettere Kenshiro in condizioni di scoprire per lui il segreto dell’invincibilità di Souther; poi il debito d’onore verso Shu, che anni prima si accecò per salvare un giovanissimo Kenshiro prima che Raoul stesso intervenisse, nonostante poco prima avesse dichiarato a Souther che non avrebbe mosso un dito per lui (lo stesso Souther si accorse allora del fascino esercitato su Raoul dal talento del fratello minore).

Reina viene ferita per salvare un bambino durante una battaglia, e Raoul la salva con i segreti di Hokuto. Dopo il secondo ed ultimo duello tra Kenshiro e Souther, Reina si risveglia al villaggio di Toki, che le dice di abbandonare la via delle battaglie; Lynn le dà un pendente che aveva perso (Raoul glielo aveva regalato da piccoli come pegno della promessa di ritornare nella loro terra) e le dice per conto di Raoul di aspettarlo, finché lui non verrà a prenderla per pacificare la Terra degli Shura.

Il film si chiude con Raoul in marcia con le sue truppe, e Kenshiro che osserva da lontano.