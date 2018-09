Period, mostra personale di Allison Katz. 26 settembre – 10 novembre 2018

Gió Marconi presenta Period, la seconda mostra personale di Allison Katz negli spazi della galleria milanese. In occasione di questa mostra l’artista si è concentrata sulla ceramica e presenta un’ampia produzione dedicata interamente a piatti smaltati.

La sperimentazione con questo materiale inizia per Allison Katz nel 2011 e si intensifica nell’estate 2017 durante una residenza a Mahler & LeWitt Studios a Spoleto. I suoi piatti hanno come soggetto quelli che sono i temi già sviluppati nei suoi dipinti e nei poster, con l’aggiunta però di variazioni ispirate dalla storia e dalle peculiarità tecniche insite nel materiale. La sua prima monografia verrà pubblicata nel 2019.

Inaugurazione: martedì 25 settembre 2018 dalle 19 alle 21

26 settembre – 10 novembre 2018

martedì – sabato, 11-19

INFORMAZIONI

Gió Marconi

Via Tadino 20

20124 Milano

T. +39 02 29404373

E. info@giomarconi.com

www.giomarconi.com

