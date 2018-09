By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Marlo, madre di tre figli di cui uno appena nato, su consiglio del fratello assume una tata per la notte. Titubante all’inizio per via della stravaganza della ragazza, col tempo Marlo stringe un legame unico con la giovane, premurosa, sorprendente e a volte provocatoria bambinaia di nome Tully.

Titolo originale: Tully

Durata: 95′

Regia: Jason Reitman

Cast: Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron Livingston, Mark Duplass, Emily Haine, Kitty Crystal, Elaine Tan, Marceline Hugot

Produzione: Bron Studios, Right Way Productions, Denver and Delilah Productions

Distribuzione: Universal Pictures