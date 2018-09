Io, Dio e Bin Laden

La vera storia di Gary Faulkner, un ex-detenuto disoccupato, una sorta di moderno Don Chisciotte, che armato solamente di una spada comprata su un canale televisivo, si recò in Pakistan undici volte allo scopo di catturare Osama Bin Laden e di consegnarlo alla giustizia, spinto dalla convinzione che Dio in persona glielo avesse chiesto. Seguendo Gary nei suoi viaggi, incontreremo una miriade di personaggi diversi: i vecchi amici di Gary del Colorado, i nuovi amici che incontra in Pakistan, i nemici che si fa nella CIA, persino Dio, e Osama in persona. E tutti non potranno fare altro che lasciarsi ispirare e cambiare profondamente quando entreranno in contatto con una forza della natura come Gary.

Titolo originale: Army of One

Regia: Larry Charles

Sito ufficiale: www.transformer.co.jp/m/finding-binladen

Cast: Nicolas Cage, Russell Brand, Wendi McLendon-Covey, Amer Chadha-Patel, Paul Scheer, Will Sasso, Chenoa Morison, Denis O’Hare, Rainn Wilson

Produzione: Conde Nast Entertainment, Dimension Films, Endgame Entertainment, Kasbah-Film Tanger

Distribuzione: Koch Media