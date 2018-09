L’incredibile viaggio del Fachiro

Dopo la morte della madre, l’indiano Aja parte per Parigi sulle tracce del padre mai conosciuto prima, un prestigiatore parigino recatosi in India ad imparare l’arte dei fachiri. Giunto a destinazione, si rifugia in uno store Ikea affascinato da questo strano mondo così distante dalla sua India. Da qui, inizieranno una serie di disavventure che lo porteranno a girare l’Europa e a trovare l’amore della sua vita. Questa è la storia di come un semplice viaggio può diventare straordinario.

Titolo originale: The Extraordinary Journey of the Fakir

Durata: 92′

Regia: Ken Scott

Cast: Erin Moriarty, Barkhad Abdi, Bérénice Bejo, Sarah-Jeanne Labrosse, Dhanush, Gérard Jugnot, Mar Sodupe, Seema Biswas, Abel Jafri

Produzione: Brio Films, Little Red Car Films

Distribuzione: Notorious Pictures