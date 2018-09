Chiudi gli occhi – All I See Is You

Gina ha perso la vista da bambina in un incidente stradale e dipende in tutto e per tutto dal marito James. Quando a Gina si presenta la possibilità di un intervento chirurgico per recuperare la vista, la loro relazione inizia a vacillare. Dopo l’intervento Gina finalmente vede il mondo con un nuovo senso di stupore e di indipendenza fino a scoprire inquietanti e terribili verità sul suo matrimonio. Ma chi è veramente l’uomo che ha sposato e di cui lei si fidava di più?

Titolo originale: All I See Is You

Durata: 110′

Regia: Marc Forster

Cast: Blake Lively, Jason Clarke, Danny Huston, Ahna O’Reilly, Miquel Fernández, Xavi Sánchez, Yvonne Strahovski, Wes Chatham

Produzione: 2DUX², LINK Entertainment, SC Films International

Distribuzione: Eagle Pictures