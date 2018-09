Will Ford, è un ex leader del Team di Recupero Ostaggi dell’FBI e veterano americano di guerra, che ora valuta la sicurezza dei grattacieli. Durante un lavoro in Cina trova il più alto e sicuro edificio del mondo improvvisamente in fiamme e viene incolpato per questo. Da ricercato in fuga, Will deve trovare i responsabili, ripulire il suo nome e salvare in qualche modo la sua famiglia intrappolata all’interno dell’edificio in fiamme.

Titolo originale: Skyscraper

Durata: 102′

Regia: Rawson Marshall Thurber

Sito ufficiale: www.skyscrapermovie.com

Sito italiano: www.skyscraper-ilfilm.it

Cast: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Pablo Schreiber, Noah Taylor, Byron Mann, Kevin Rankin, Roland Møller, Tzi Ma

Produzione: Legendary Entertainment, Flynn Picture Company, Seven Bucks Productions

Distribuzione: Universal Pictures