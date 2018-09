Amiche di sangue

Lily e Amanda sono amiche d’infanzia e si ritrovano nella periferia del Connecticut dopo tanti anni di lontananza. Lily è diventata una raffinata adolescente alto-borghese, ha frequentato un college altolocato e il suo curriculum vanta esperienze altamente qualificanti. Amanda ha sviluppato uno spirito acuto e un bel caratterino, ma è sulla via di diventare una disadattata. Sebbene inizialmente sembrino in totale disaccordo, la coppia trova un forte legame nel disprezzo che Lily prova per il suo opprimente padrigno, Mark, e mentre la loro amicizia si consolida, contribuiscono reciprocamente a far emergere le proprie tendenze distruttive. Le loro ambizioni le portano ad assumere un truffatore locale, Tim, e a prendere in mano la situazione per raddrizzare la loro vita.

Titolo originale: Thoroughbreds

Durata: 90′

Regia: Cory Finley

Sito ufficiale: www.focusfeatures.com/thoroughbreds

Cast: Olivia Cooke, Anya Taylor-Joy, Anton Yelchin, Paul Sparks, Francie Swift, Kaili Vernoff, Svetlana Orlova, Alyssa Fishenden, Jackson Damon

Produzione: B Story, Big Indie Pictures, June Pictures

Distribuzione: Universal Pictures