Teen Titans Go! Il film

Ai Teens sembra che tutti i più grandi supereroi abbiano un loro film – tutti tranne i Teen Titans! Ma il leader Robin è intenzionato a risolvere la situazione in modo da essere considerati come delle star anziché degli aiutanti. Se solo potessero farsi notare dal miglior regista di Hollywood. Con alcune idee stravaganti e una canzone nel cuore, i Teen Titans si dirigono verso Tinsel Town, certi di riuscire a realizzare il loro sogno. Ma quando il gruppo viene ingannato da un Super-Cattivo e dal suo diabolico piano per conquistare la Terra, le cose si mettono davvero male. La loro amicizia e il loro spirito di combattimento vengono meno, il loro stesso destino è messo in gioco!

Titolo originale: Teen Titans Go! To the Movies

Durata: 92′

Regia: Aaron Horvath, Peter Rida Michail

Cast (voci originali): Nicolas Cage, Kristen Bell, Will Arnett, Tara Strong, James Corden, Halsey, Khary Payton, Greg Cipes, Hynden Walch, Scott Menville

Produzione: Cartoon Network, DC Entertainment, Warner Bros. Animation, Warner Bros.

Distribuzione: Warner Bros. Pictures