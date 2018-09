La ragazza dei tulipani

Amsterdam, 1636: la città è in pieno fermento. Il commercio prospera, le arti fioriscono. Sophia, orfana cresciuta dalle suore, viene presa in sposa da un ricco mercante, Cornelis Sandvoort, molto più vecchio di lei. Lui desidera ardentemente un figlio, ma lei non riesce a darglielo, mettendo così in pericolo il loro matrimonio. I due decidono di posare per un ritratto che li renderà immortali, ma Sophia inizia una relazione con il pittore, un giovane e talentuoso artista: Jan Van Loos. Tutto questo mentre la cameriera di Sophia, Maria, scopre di aspettare un figlio dal ragazzo di cui è innamorata, che per un equivoco è fuggito via. Per salvare la situazione, le due donne escogitano un piano, apparentemente comodo per entrambe. Ma, mentre l’Olanda è preda di una follia collettiva, la febbre di possedere i bulbi di tulipani, con pennellate intense di sensualità, irresistibile desiderio, inganno, sogni e illusioni, il ritratto prende tutt’altra forma, colorando passioni per cui daresti la vita.

Titolo originale: Tulip Fever

Regia: Justin Chadwick

Cast: Cara Delevingne, Alicia Vikander, Holliday Grainger, Jack O’Connell, Christoph Waltz, Dane DeHaan, Zach Galifianakis, Judi Dench, Kevin McKidd, Tom Hollander, Matthew Morrison, Douglas Hodge, David Harewood

Produzione: Ruby Films, Worldview Entertainment

Distribuzione: Altre Storie