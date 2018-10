Nella guerra alla droga non ci sono regole. La lotta della CIA al narcotraffico fra Messico e Stati Uniti si è inasprita da quando i cartelli della droga hanno iniziato a infiltrare terroristi oltre il confine americano. Per combattere i narcos l’agente federale Matt Graver (Josh Brolin) dovrà assoldare il misterioso e impenetrabile Alejandro (Benicio Del Toro), la cui famiglia è stata sterminata da un boss del cartello. Alejandro scatenerà una vera e propria, incontrollabile guerra tra bande in una missione che lo coinvolgerà in modo molto personale.

Soldado, che segna il debutto americano del regista romano Stefano Sollima (“A.C.A.B”, “Gomorra – la serie”, “Suburra”), è un intenso e serrato action-thriller che ha come protagonisti due antieroi che rischiano la vita nello spietato mondo di frontiera del mercato della droga e della politica estera americana.

Nel film tornano a lavorare insieme il premio Oscar® Benicio Del Toro, nel ruolo di Alejandro, il misterioso procuratore diventato killer, e Josh Brolin, in quello dell’agente della CIA Matt Graver, impegnati a combattere contro i cartelli della droga.

Regia di

Stefano Sollima

Con

Benicio Del Toro

Josh Brolin

Isabela Moner

Jeffrey Donovan

Manuel Garcia-Rulfo

Catherine Keener

Sceneggiatura

Taylor Sheridan

(Sicario, Wind River, Hell or High Water)

un’esclusiva per l’Italia LEONE FILM GROUP

in collaborazione con RAI CINEMA