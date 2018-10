Dopo il successo al box office americano, arriva in Italia IL MISTERO DELLA CASA DEL TEMPO, di Eli Roth, tratto dal classico della letteratura per l’infanzia di John Bellairs, e interpretato da Jack Black, il premio Oscar® Cate Blanchett, Owen Vaccaro e Kyle MacLachlan.

Il film uscirà nelle sale il 31 ottobre, distribuito da 01 Distribution.

Il film racconta l’avventura magica e misteriosa di un ragazzino di 10 anni, Lewis Barnavelt (OWEN VACCARO di Daddy’s Home, Mother’s Day), che si trasferisce a vivere nella casa vecchia e scricchiolante dell’eccentrico zio Jonathan, (JACK BLACK di Jumanji: Benvenuti nella giungla, Piccoli Brividi). In questa strana dimora si nasconde un mondo segreto ricco di magie, misteri, streghe e stregoni che si rivelerà quando Lewis scoprirà che suo zio e la sua migliore amica Mrs Zimmerman (CATE BLANCHETT di Blue Jasmine, Thor: Ragnarok) sono due potenti maghi che lo coinvolgeranno in una missione segreta: scoprire l’origine e il significato del ticchettio di un orologio nascosto da qualche parte nei muri di casa…

CAST

Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Renée Elise Goldsberry, Sunny Suljic, Colleen Camp, Lorenza Izzo

REGIA Eli Roth

TRATTO DAL ROMANZO DI John Bellairs

SCENEGGIATURA Eric Kripke

COSTUMI Marlene Stewart

FOTOGRAFIA Rogier Stoffers

MUSICHE Nathan Barr

MONTAGGIO Fred Raskin

EFFETTI SPECIALI Louis Morin

SCENOGRAFIA Jon Hutman

PRODUTTORI Bradley J. Fischer, James Vanderbilt, Eric Kripke

Tratto dal primo volume dell’amata serie di libri per ragazzi scritta da JOHN BELLAIRS e illustrata da EDWARD GOREY, Il Mistero della Casa del Tempo (pubblicato in Italia da DeA Planeta), è diretto dal maestro dell’horror ELI ROTH, e scritto da ERIC KRIPKE (creatore della serie tv Supernatural).

Tra gli attori, protagonisti di questa avventura da brividi, troviamo KYLE MACLACHLAN (Twin Peaks) nel ruolo del leggendario mago malvagio Isaac Izard; COLLEEN CAMP (Joy) nei panni della vicina impicciona Mrs. Hanchett; la vincitrice dei premi Tony e Grammy RENÉE ELISE GOLDSBERRY (per il musical di Broadway Hamilton, e la serie Tv The Good Wife) nel ruolo di Selena Izard, la moglie affascinante e perfida di Isaac; VANESSA ANNE WILLIAMS (Joy) che interpreta Rose, la brillante compagna di classe a cui Lewis si rivolge in caso di bisogno, LORENZA IZZO (Once Upon a Time in Hollywood) la madre defunta di Lewis; e SUNNY SULJIC (Il Sacrificio del Cervo Sacro) interprete di Tarby, l’amico di scuola di Lewis, che è affascinato ma allo stesso tempo intimorito dalla loro città e dai suoi inquietanti abitanti.

Il film è prodotto da BRADLEY J. FISCHER di Mythology Entertainment (Shutter Island, Zodiac, Suspiria), JAMES VANDERBILT (Zodiac), e da Eric Kripke. I produttori esecutivi sono WILLIAM SHERAK (Role Models), TRACEY NYBERG (Vicino a te non ho paura), LAETA KALOGRIDIS (Avatar) e MARK MCNAIR (Viaggio al centro della terra).

Diretti dal regista Roth, il film è realizzato da una squadra di talentuosi professionisti del cinema, al cui capo stanno il direttore della fotografia ROGIER STOFFERS (Il Giustiziere della notte, School of Rock), lo scenografo JON HUTMAN (Unbroken, È Complicato), il supervisore degli effetti speciali LOUIS MORIN (La Bella e la Bestia, Arrival), al montaggio FRED RASKIN (la serie Guardiani della Galassia, Fast and Furious 5), e ai costumi MARLENE STEWART (la serie di Una Notte al Museo, The Fate of the Furious).

Il Mistero della Casa del Tempo vede proseguire la collaborazione tra il regista Roth e il compositore NATHAN BARR dopo Cabin Fever, Hostel e Hostel: Part II, The Last Exorcism:Liberaci dal Male e la serie per Netflix Hemlock Grove. Per la colonna sonora Barr ha utilizzato, per la prima volta dopo 25 anni anni, l’organo restaurato Wurlitzer del Fox Theatre – strumento famoso nel mondo per aver accompagnato tanti film del cinema muto e utilizzato anche per colonne sonore tra le quali Viaggio al centro della terra, Patton, generale d’acciaio e Tutti insieme appassionatamente.