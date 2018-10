n un terrificante mondo post apocalittico abitato da violente gang divise in fazioni, Nina e Mike viaggiano attraverso il paese, desolato e senza legge, in cerca di salvezza. Dopo il cataclisma pochi sono sopravvissuti, le città sono state abbandonate e i gruppi di superstiti si sono organizzati in bande in lotta tra loro. Ogni fazione rappresenta una specie di “incubo americano” e i loro membri non si fermano davanti a nulla, con il predominio come unico obiettivo. Restare vivi non sarà facile.

Titolo originale: The Domestics

Durata: 95′

Regia: Mike P. Nelson

Cast: Kate Bosworth, Tyler Hoechlin, Sonoya Mizuno, Lance Reddick, Kaden Washington Lewis, Jacinte Blankenship, Mikaela Kimani Armstrong, Jeff Chase

Produzione: Hollywood Gang Productions

Distribuzione: Eagle Pictures