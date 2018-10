E’ uscita l’11 ottobre, la scoppiettante commedia The Brits Are Coming – La Truffa È Servita, distribuito in Blu-Ray e Dvd dalla Koch Media. Se non avete fatto in tempo a vedere il film al cinema, è questa l’occasione giusta per visionarlo a casa vostra.

Nel tentativo di evitare di pagare un debito di gioco a un noto mafioso in Inghilterra, una coppia sale su un aereo per Los Angeles e progetta un furto di gioielli.

Titolo originale: The Con Is On

Regia: James Oakley

Interpreti: Alice Eve, Uma Thurman, Sofia Vergara, Tim Roth, Stephen Fry, Maggie Q, Ashley Williams, Crispin Glover