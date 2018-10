E’ uscito l’11 ottobre per la Koch Media, sia in blu-ray, sia in dvd.

Danny Harvey ha trascorso gran parte della sua vita tra le fila degli hooligan fino a quando ha voltato le spalle alla violenza e si è allontanato da Londra. Costretto a rientrare in città quando il fratello minore Joey viene ucciso, Danny viene convinto dal vecchio amico e detective Victor Davis, a intrufolarsi in incognito nel mondo delle tifoserie estremiste, scoprendo come tutto sia diventato più sofisticato e pericoloso di prima. Messo faccia a faccia con chi gli ha ucciso il fratello e con i suoi demoni, Danny non si fermerà di fronte a nulla fino a quando non avrà ottenuto vendetta.

Titolo originale: Green Street Hooligans: Underground

Regia: James Nunn

Interpreti: Scott Adkins, Jack Doolan, Kacey Barnfield, Joey Ansah, Allistair McNab, Mark Wingett, Lee Nicholas Harris, Roberta Taylor