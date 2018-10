Gay per “errore” o per “interesse” nella commedia degli equivoci e demenziale dal titolo Sposami, stupido!, distribuita in dvd e blu-ray dalla Koch Media, dall’11 ottobre.

Una sveglia che non suona può far perdere un visto: è così che Yassine, da poco trasferitosi dal Marocco a Parigi per diventare architetto, si addormenta da studente modello e si risveglia da immigrato illegale in Francia. Dopo aver tentato l’impossibile resta un’unica soluzione: sposare il suo migliore amico. Ma proprio quando il giovane crede di aver risolto tutti i suoi guai, un ispettore tenace decide di indagare sulla coppia per verificare che non si tratti di un matrimonio truffa…

Titolo originale: Épouse-moi mon pote

Regia: Tarek Boudali

Interpreti: Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris, Julien Arruti, Baya Belal, Philippe Duquesne, Zinedine Soualem, Doudou Masta, Yves Pignot, Fatsah Bouyahmed