IL CAMMINO DELLA CUMBIA è il nuovo romanzo a fumetti di DAVIDE TOFFOLO, in uscita il 15 novembre e pubblicato da Oblomov – La nave di Teseo. A 5 anni da Graphic Novel is dead, il ritorno grafico di Davide è legato a doppio con un’anima musicale vivissima e da lui scoperta e approfondita: quella della Cumbia.

Paragonabile ai lavori di auto fiction quali Pasolini, Il Re bianco e Graphic Novel is dead, IL CAMMINO DELLA CUMBIA è un documentario sulla musica migrante nata in Colombia, costruito su un viaggio lungo 8.500 chilometri che l’autore ha realizzato fra il gennaio e il febbraio del 2018. Una ricognizione partita da Buenos Aires e arrivata a Cartagena, in Colombia, culla della Cumbia; un viaggio durante il quale Davide ha seguito le orme lasciate dalla musica tradizionale negli anni. Un cammino, appunto, tra musicisti, avventure e storie di cultura, per scoprire un ballo capace di tenere il tempo a un intero continente.

IL CAMMINO DELLA CUMBIA non è finito, anzi si appresta a sbarcare in Italia con diverse feste in giro per l’Italia, durante le quali Davide Toffolo presenterà il libro arricchito da un dj set che ne possa raccontare il contenuto musicale. Affiancato da Nahuel Martinez, in arte Paquiano, l’autore pordenonese aprirà una finestra sul versante più musicale del Sudamerica, attraverso la quale il pubblico potrà riscoprire la propria selva interiore.

Ecco i primi appuntamenti:

10.11 – MONK, ROMA

1.11 – LIBRI IN NIZZA, NIZZA MONFERRATO (AT)

16.11 – BIKO, MILANO

24.11 – CASA DELLE ARTI, CONVERSANO (BA)

29.11 – LATTERIA MOLLOY (BRESCIA)

07.12 – VIBRA MODENA

21.12 – SHERBOOKS WINTER FEST PADOVA

22.12 – BEAT CAFE’ SAN SALVO (CH)