Our Planet, la serie di documentari originali Netflix in collaborazione con WWF

Sarà David Attenborough la voce narrante di “Our Planet” la serie di documentari originali Netflix la cui anteprima verrà lanciata su Netflix il 5 aprile 2019. L’ambiziosa docuserie è stata creata in collaborazione con Silverback Films – il cui regista Alastair Fothergill è stata la mente creativa delle serie originali Planet Earth e Blue Planet – e WWF. Divisa in 8 puntate, mostrerà le specie più preziose e gli habitat fragili del pianeta, mostrando la natura come non l’abbiamo mai vista, grazie alle ultime tecnologie di ripresa in 4K. Il progetto è durato 4 anni, ha toccato 50 paesi nei 5 continenti con oltre 600 membri del team che hanno realizzato oltre 3.500 giorni di riprese, spaziando dai ghiacci artici agli oceani profondi fino ai vasti paesaggi dell’Africa e alle foreste del Sud America.

Intervenendo all’evento State of the Planet organizzato dal WWF a Londra, Sir David Attenborough ha dichiarato: “Vogliamo portare gli spettatori in uno spettacolare viaggio di scoperta che mostri la bellezza e la fragilità della natura. Oggi siamo diventati la più grande minaccia per la salute della nostra ‘casa’, ma possiamo ancora affrontare le sfide, a patto di agire ora. Our Planet riunisce alcuni dei migliori cineasti e ambientalisti del mondo e sono lieto di contribuire a portare questa importante causa all’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo”.

La partnership con il WWF consente alla serie di essere parte di un più ampio progetto globale che aiuterà ad ispirare le persone in tutto il mondo e a diffondere il messaggio che il nostro mondo naturale è in pericolo. Dall’online ai programmi di educazione per le scuole, il progetto andrà oltre la narrativa delle meraviglie del nostro pianeta, per rivelare ciò che dobbiamo fare ora per garantire che l’umanità e la natura possano vivere in armonia.

Alastair Fothergill, direttore di Silverback, ha dichiarato: “Our Planet è il nostro impegno più ambizioso fino a oggi, speriamo che ispiri centinaia di milioni di persone in tutto il mondo in modo che possano capire le minacce che dobbiamo affrontare con urgenza, come mai prima d’ora. Le nostre troupe si sono avventurate in tutti gli angoli del globo per catturare sequenze mozzafiato e utilizzare le ultime tecnologie di ripresa. Lanciata su Netflix contemporaneamente in tutto il mondo, questa serie consentirà alle persone di connettersi e comprendere la responsabilità condivisa che tutti noi abbiamo”.

Lisa Nishimura, Vice Presidente di Netflix Original Documentaries, ha dichiarato: “Our planet è un risultato straordinario reso possibile grazie ad Alastair Fothergill, Keith Scholey e tutta la Silverback Productions, un viaggio di scoperta in tutto il mondo. Siamo lieti che Sir David Attenborough ci supporti per portare questa serie al pubblico di oltre 190 paesi in tutto il mondo”.

Colin Butfield, Direttore esecutivo di WWF-UK e produttore esecutivo di Our Planet, ha dichiarato: “Siamo la prima generazione in grado di avere la piena consapevolezza dell’impatto dell’azione umana sul pianeta, e l’ultima ad avere la possibilità di porvi rimedio. È il momento di agire e iniziare il nostro percorso verso un futuro migliore. Progetti come Our Planet rappresentano una straordinaria opportunità di diffusione del messaggio e sensibilizzazione del pubblico”.