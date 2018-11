Reality Show CINESE al MERCATO DEI FIORI DELLA TOSCANA

Il programma Venus Flower Shop, produzione cino-taiwanese sostenuta dalla produzione esecutiva della padovana Imago Communication, ha scelto il Mercato dei Fiori di Pescia per ambientare alcune scene di un reality show che vede come protagonisti Dee Hsu , Ouyang Nana, Audrey Song , Xiao Gui e Evan Lin già grandi star della televisione, del cinema e della musica nei paesi produttori dello show.

In un episodio del reality si vedranno le star protagoniste rifornirsi di fiori per avviare e gestire un negozio di fiori che sarà aperto nella città di Firenze in via Gibellina. Durante la prima parte delle riprese – sempre ambientate al Mercato dei Fiori – i protagonisti sono stati accompagnati da un personaggio d’eccezione: famoso flower designer Xu Fei, in arte 21.

Venus Flower Shop andrà in onda su IQIYI, la più importante piattaforma streaming cinese, nel mese di gennaio.

Importante sarà il ritorno in termini di marketing: infatti il negozio di fiori resterà in attività per un anno e sarà inserito nei programmi dei Tour Operator cinesi in Italia che visiteranno i luoghi dove si svolge il reality e quindi anche il Mercato dei Fiori a Pescia.