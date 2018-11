36 Torino Film Festival: WILDLIFE di Paul Dano

Montana, anni Sessanta. Il quattordicenne Joe vive con la madre Jeannette e il padre Jerry in una tranquilla small town. Poco lontano, un’ondata di incendi ha colpito le montagne al confine con il Canada. Licenziato dal lavoro, Jerry decide di arruolarsi volontario nelle squadre impegnate nello spegnimento degli incendi, abbandonando così la moglie e il figlio. Sotto gli occhi smarriti di Joe, Jeannette cerca di adattarsi alla nuova vita e cede al corteggiamento di un uomo d’affari. E quando il padre ritorna, l’infanzia di Joe va definitivamente in frantumi.

Nazione: USA

Anno: 2018

Durata: 104′

Sezione:

– TORINO 36

