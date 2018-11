36 Torino Film Festival: THE FRONT RUNNER di Jason Reitman

Nella primavera del 1987, nella corsa per la nomina del candidato alle presidenziali del Partito democratico, emerse come favorito il senatore del Colorado Gary Hart. Il suo intelligente e carismatico idealismo e la capacità di galvanizzare le folle sembravano farne il candidato ideale per la Casa Bianca, destinato a realizzare un nuovo capitolo della storia americana. Ad aprile, Hart aveva un ampio vantaggio nei sondaggi. Tre settimane più tardi, a seguito di uno scandalo che lo fece cadere in disgrazia, si ritrovò definitivamente estromesso dalla corsa per le presidenziali. The Front Runner esplora il momento dell’improvvisa caduta di Hart intendendolo come spartiacque per la storia del Paese.

Nazione: USA

Anno: 2018

Durata: 113′

Sezione:

– FESTA MOBILE

Cast and Credits

regia/director

Jason Reitman

soggetto/story

dal libro/from the book All the Truth Is Out di/by Matt Bai

sceneggiatura/screenplay

Matt Bai, Jay Carson, Jason Reitman

fotografia/cinematography

Eric Steelberg

montaggio/film editing

Stefan Grube

scenografia/production design

Steve Sackland

costumi/costume design

Danny Glicker

musica/music

Rob Simonsen

suono/sound

Chris Jenkins, Jeremy Peirson, Perry Robertson, Scott Sanders

interpreti e personaggi/cast and characters

Hugh Jackman (Gary Hart), Vera Farmiga (Lee Hart), J.K. Simmons (Bill Dixon), Alfred Molina (Ben Bradlee), Mamoudou Athie (A.J. Parker), Sara Paxton (Donna Rice), Mark O’Brien (Billy Shore), Molly Ephraim (Irene Kelly), Chris Coy (Kevin Sweeney)

produttori/producers

Jason Reitman, Helen Estabrook, Aaron L. Gilbert

produzione/production

Bron Studios, Right of Way

coproduzione/coproduction

Creative Wealth Media