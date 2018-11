36 Torino Film Festival: BLACK NARCISSUS di Michael Powell, Emeric Pressburger

Torbidissimo mélo ambientato in un convento di suore inglesi arrampicato sull’Himalaya, dove divampa il conflitto tra dovere e desiderio, tra l’anima e la carne. Tutte le monache, sotto il soggolo, hanno i capelli rossi: una (Deborah Kerr) regge l’urto dei turbamenti, l’altra (Kathleen Byron) ha gli occhi infuocati e perde il controllo. Visioni mozzafiato ricostruite in studio e un Technicolor «psichico» per un film prima snobbato dalla critica, poi diventato un cult.

Nazione: UK

Anno: 1947

Durata: 101′

Sezione:

– POWELL & PRESSBURGER

regia, sceneggiatura, produttori/directors, screenplay, producers

Michael Powell, Emeric Pressburger

soggetto/story

dall’omonimo romanzo di/from the novel of the same title by Rumer Godden

fotografia/cinematography

Jack Cardiff

montaggio/film editing

Reginald Mills

scenografia/production design

Alfred Junge

musica/music

Brian Easdale

interpreti e personaggi/cast and characters

Deborah Kerr (suor/sister Clodagh), Kathleen Byron (suor/sister Ruth), David Farrar (Mr Dean), Jean Simmons (Kanchi), Sabu (il giovane generale/old general)

produzione/production

The Archers, Independent Producers