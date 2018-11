Leeuwarden. La capitale della Frisia e l’amore nel Secolo d’Oro

Quali erano le usanze in fatto di corteggiamento e matrimonio durante il Secolo d’oro? La mostra “Rembrandt e Saskia: amore e matrimonio nel Secolo d’oro“, allestita presso il Fries Museum di Leeuwarden, dal 24 novembre 2018 fino al 7 marzo 2019, è incentrata sulle usanze legate al matrimonio in uso nel diciassettesimo secolo, dal corteggiamento fino al periodo successivo allo sposalizio. Il filo conduttore dell’esposizione è la storia d’amore tra Rembrandt e la moglie frisona Saskia.

Rembrandt convolò a nozze nel 1634 con Saskia van Uylenburgh, l’amore della sua vita, nella parrocchia di Sant’Anna in Frisia. Probabilmente si trattò di uno sposalizio molto sfarzoso. Gli straordinari oggetti esposti lasciano intuire come si svolgeva un matrimonio dell’alta società nel Secolo d’oro. Ritratti e oggetti personali, quali guanti da sposa, fedi nuziali e un letto del diciassettesimo secolo, raccontano una storia tangibile e personale. La mostra dedica inoltre particolare attenzione alla Frisa, terra natale di Saskia.

Per la mostra il Fries Museum ha appositamente commissionato il restauro di alcuni ritratti di matrimonio, per mettere nuovamente in risalto alcuni dettagli, come ad esempio le fedi nuziali. In quell’epoca, chi se lo poteva permettere, incaricava artisti di dipingere scene del matrimonio come una sorta di reportage. Nell’ambito della mostra è possibile osservare anche alcuni di questi dipinti, dai quali si evince che i matrimoni del diciassettesimo secolo non erano poi molto diversi da quelli odierni.

La vita coniugale del pittore e dell’adorata consorte viene raccontata attraverso disegni che raffigurano momenti di intimità, acqueforti e dipinti di Rembrandt dal contenuto personale. La felicità di Rembrandt e Saskia durò solo dieci anni. Saskia morì infatti di malattia poco prima del suo trentesimo compleanno. Dei quattro figli avuti dalla coppia solo Titus sopravvisse, mentre gli altri morirono poco dopo la nascita, un fatto purtroppo piuttosto normale nel diciassettesimo secolo. La mostra dedica spazio anche a questo tragico aspetto della vita dei due sposi. Lettere, epitaffi e poesie testimoniano in modo commovente il dolore arrecato da tali eventi.

