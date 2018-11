36 Torino Film Festival: HEVI REISSU di Juuso Laatio, Jukka Vidgren

By

Turo è impantanato in un piccolo villaggio nel Nord della Finlandia. L’unico barlume nella sua esistenza è rappresentato dagli Impaled Rektum, un’amatoriale band heavy metal di cui è il cantante. Nel tentativo di superare le sue paure, il giovane guida la sua «symphonic postapocalyptic reindeer-grinding Christ-abusing extreme war pagan fennoscandian metal» band al festival metal più in voga in Norvegia. Il viaggio include heavy metal, la profanazione di una tomba, un nuovo batterista da un ospedale psichiatrico, il paradiso vichingo e un conflitto armato tra Finlandia e Norvegia.

Nazione: Finlandia, Norvegia

Anno: 2018

Durata: 92′

Sezione:

– AFTER HOURS

Cast and Credits

regia/director

Jukka Vidgren, Juuso Laatio

soggetto, sceneggiatura/story, screenplay

Jukka Vidgren, Juuso Laatio, Aleksi Puranen, Jari Olavi Ranta

fotografia/cinematography

Harri Räty

montaggio/film editing

Kimmo Taavila

scenografia/production design

Juha-Matti Toppinen

costumi/costume design

Karoliina Koiso-Kanttila

musica/music

Lauri Porra

suono/sound

Panu Riikonen

interpreti e personaggi/cast and characters

Johannes Holopainen (Turo Moilanen), Minka Kuustonen (Miia), Ville Tiihonen (Jouni Tulkku)

produttori/producers

Kai Nordberg, Kaarle Aho

produzione/production

Making Movies Ltd.