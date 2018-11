36 Torino Film Festival: FIRST NIGHT NERVES di Stanley Kwan

Cheng Cong, matriarca di una ricca famiglia di Shangai che vive a Hong Kong, finanzia la produzione di una nuova opera teatrale in scena presso la venerabile City Hall. L’opera è Two Sisters, un melodramma retrò alla Tennessee Williams, scritto e diretto dalla trans Ouyang An. Come le sorelle del titolo, la produzione vede la partecipazione di due attrici da tempo rivali: Yuan Xiuling, veterana del palco, di ritorno dopo la morte del marito, e He Yuwen, brillante attrice di cinema al suo debutto a teatro. Il dramma, sul palco e fuori, si svolge in un momento in cui la stessa Hong Kong cambia ogni giorno, e la sede della City Hall è a rischio di rinnovamento o ricostruzione.

Nazione: Hong Kong, Cina

Anno: 2018

Durata: 100′

Sezione:

– FESTA MOBILE

Cast and Credits

regia/director

Stanley Kwan

sceneggiatura/screenplay

Jimmy Ngai

fotografia/cinematography

Wang Boxue

montaggio/film editing

William Chang, Shirley Yip

scenografia/production design

Man Lim Chung

musica/music

Yat Yiu Yu ,Edgar Hung

suono/sound

Li Danfeng

interpreti e personaggi/cast and characters

Sammi Cheng (Yuan Xiuling), Gigi Leung (He Yuwen), Bai Baihe (Fu Sha), Qi Xi (Nini), Catherine Chau (Qi Lian), Kiki Sheung (responsabile della City Hall/venue manager Mao), Angie Chiu (Cheng Cong), Bowie Lam (Jiahui), Kam Kwok Leung (Ouyang An)

produttori/producers

Katie Kwan, Zhang Qun, Wu Xinxin

produzione/production

Arena Productions