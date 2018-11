36 Torino Film Festival: INCIDENT IN A GHOSTLAND di Pascal Laugier

Pauline e le due figlie adolescenti, Beth e Vera, ricevono in eredità una vecchia villa piena di cimeli e bambole antiche che rendono l’atmosfera tetra e inquietante. Durante la notte, due intrusi penetrano nella casa e prendono in ostaggio le ragazze. Pauline lotta per la vita delle figlie e riesce ad avere la meglio sugli assalitori, ma il trauma di quella notte segnerà per sempre il destino delle ragazze. Mentre Beth riesce a reagire e a lasciarsi il passato alle spalle, Vera non supera lo shock e si rinchiude nelle sue paranoie. Sedici anni più tardi Beth riceve una telefonata dalla sorella che le chiede aiuto.

Nazione: Francia, Canada

Anno: 2018

Durata: 91′

Sezione:

– AFTER HOURS

Cast and Credits

regia, sceneggiatura/director, screenplay

Pascal Laugier

fotografia/cinematography

Danny Nowak

montaggio/film editing

Dev Singh

scenografia/production design

Gordon Wilding

costumi/costume design

Brenda Shenher

musica/music

Todd Bryanton

suono/sound

Steven Ghouti, Vincent Mauduit

interpreti e personaggi/cast and characters

Crystal Reed (Beth), Anastasia Philips (Vera), Mylène Farmer (Pauline), Emilia Jones (Beth adolescente/young Beth), Taylor Hickson (Vera adolescente/young Vera)

produttori/producers

Jean-Charles Lévy, Clément Miserez, Nicolas Manuel, Matthieu Warter, Ian Dimerman, Scott Kennedy, Sami Tesfazghi, Brendon Sawatzky

produzione/production

5656 Films, Inferno Pictures Inc., Logical Pictures, Mars Films